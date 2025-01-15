韓公搜處今2度嘗試逮捕尹錫悅！　官邸前爆發肢體衝突

▲南韓公搜處15日凌晨準備再次執行逮捕總統尹錫悅的命令。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

韓國公搜處與警方今（15日）凌晨4時許開始準備執行總統尹錫悅逮捕令，並強制解散總統官邸周圍聚集的民眾，但仍有許多支持者徘徊在鄰近地區試圖阻擋警方進入。

綜合韓媒、《中央社》報導，公搜處車輛於今凌晨4時20分（台灣時間3時20分）左右，抵達位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸前，並於5時20（台灣時間4時20分）左右，開始與警護處對峙，嘗試強行進入官邸過程中，雙方爆發肢體衝突。

執政人民力量黨約30名議員，以及約6500名尹錫悅的支持者在總統官邸一帶聚集，並組成人鏈阻止公搜處及警方採取行動，警方警告將拘捕阻撓拘捕行動的人。韓聯社早前指，已做好本次拘捕行動可能對峙長達3天的準備，警方及公搜處已購買擴音器、隨身攝錄機的電池及其他設備。

公搜處此次出動人數明顯較第一次執行逮捕令時增加，3日執行時，公搜處及警方人員加起來約150多人，與200多名總統警衛處對峙5個多小時便無功而返。

警方今從首爾、仁川、京畿道等地安保搜查隊抽調1000至1200多名人力，公搜處52名檢察官、搜查官中有40多名來到現場。

▲公搜處與大批警力抵達總統官邸外。（圖／達志影像／美聯社）



警方於執行逮捕令前，從今零時起開始以違反道路交通法，勸導官邸附近集會的尹錫悅支持者，之後開始執行強制遣散，但仍有大量支持者在首都官邸附近徘徊。

公搜處開始嘗試執行逮捕令前，根據警方非正式統計，官邸附近聚集的反對彈劾及贊成陣營支持者各有2900多人及2300多人。執政黨國民力量也有30多名議員來到現場組成人牆阻擋。