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女歌手曾訕笑川普　卻將登美國總統就職典禮表演

凱莉安德伍（左圖）將於川普（右圖）的總統就職典禮表演。（翻攝Carrie Underwood IG、Donald Trump臉書）

▲凱莉安德伍（左圖）將於川普（右圖）的總統就職典禮表演。（圖／翻攝Carrie Underwood IG、Donald Trump臉書）

圖文／鏡週刊

美國總統當選人川普（Donald Trump）將於當地時間20日舉行第二任總統就職典禮，41歲歌手凱莉安德伍（Carrie Underwood）將登台獻唱，由於她過去自稱避談政治，又曾在表演上嘲諷過川普，她的決定引來粉絲兩極評論。

《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）證實，安德伍將在總統就職典禮演唱歌曲〈美麗的美國〉（America the Beautiful），對於參與歷史盛事，她感到相當榮幸，發聲明表示：「我熱愛我們的國家，能夠參加這場具有歷史意義的典禮並盡一份微薄之力，我感到十分謙卑。這是一個需要團結一致、展望未來的時刻。」

安德伍的決定在社群媒體上引發討論，不少粉絲感到震驚，因為她一向遠離政治話題，2019年接受英國《衛報》訪問時表示：「我盡量避免涉足政治，至少在公開場合，因為無論如何都不會有贏家。這真的很瘋狂。每個人都試圖把事情簡化成非黑即白，但現實並非如此。」另外，她曾在2017年的鄉村音樂協會頒獎典禮（CMA Awards）上，與布萊德派斯利（Brad Paisley）在一首諷刺歌曲中嘲弄過川普。

部分對安德伍失望的網友認為，為川普表演會影響她的事業，音樂人Cory A. Legendre評論：「希望凱莉安德伍能從川普的就職典禮表演中得到豐厚報酬，因為我認為這可能是她最後一次有意義的表演機會」。不過，川普的支持者則對她的決定表示讚賞，並以泰勒絲（Taylor Swift）去年支持拜登（Joe Biden）做比較。

除了凱莉安德伍，川普就職典禮的表演嘉賓還有美國武裝部隊合唱團（The Armed Forces Chorus）、美國海軍學院合唱團（The United States Naval Academy Glee Club）。

事實上，在美國演藝圈普遍支持民主黨的狀況下，川普邀請大咖歌手助陣始終面臨困難，據報，2017年他首任就職典禮時，他曾被多名大咖音樂人拒絕，包括艾爾頓強（Elton John）、席琳狄翁（Celine Dion）、伊迪娜曼佐（Idina Menzel）、葛斯布魯克（Garth Brooks）以及接吻合唱團（KISS）等。

去年川普競選時，肯伊威斯特（Kanye West）、傑森奧爾迪恩（Jason Aldean）、搖滾小子（Kid Rock）曾在他的競選活動上表演。

而在拜登（Joe Biden）2021年的就職典禮上，表演陣容包括女神卡卡（Lady Gaga）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、葛斯布魯克等。


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