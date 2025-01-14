別問人瑞長壽祕訣！科學家實話「生活習慣沒比較好」　健康關鍵曝

▲人們總好奇百歲人瑞的長壽祕訣，以為飲食或生活習慣是關鍵。但專家指出，當我們討論超過百歲的極端長壽時，基因的先天優勢可能才是更重要的決定因素。



圖文／鏡週刊

《紐約時報》指出，科學研究早已證實，健康飲食、規律運動等生活習慣對健康的重要性，然而許多百歲人瑞的飲食習慣、生活方式似乎與這些「健康聖經」背道而馳的例子卻屢見不鮮。美國人瑞芮契特（Helen Reichert）即使長期菸不離手，甚至不聽醫生的勸告，依然活到了109歲才去世，比醫生還要長壽。

長壽的決定因素究竟是生活方式還是基因？《紐約時報》指出，答案取決於你設定的「長壽」標準。當我們談論「長壽」時，是80歲、90歲，還是百歲人瑞？不同的年齡區間，生活方式和基因所扮演的角色可能有所不同。

紐約「愛因斯坦醫學院」醫學與遺傳學教授米爾曼（ Sofiya Milman ）指出，研究顯示健康的生活方式是延長壽命的有效途徑，透過個人的努力，活到8、90歲並非遙不可及。

一項針對27萬多名退伍軍人的研究顯示，長期堅持健康飲食、規律運動、充足睡眠、有效壓力管理、良好人際關係、不吸菸、不濫用鴉片類藥物以及適量飲酒等8種健康行為，平均可多活24年。研究人員發現，若嚴格遵守這8項原則，退伍軍人平均壽命可達87歲。

不過，米爾曼提醒，即使如此，這並不代表完全遵守這些原則就能保證活到100歲。年齡越大，長壽與否似乎越受基因影響。想要活過百歲，良好的家族遺傳史是重要關鍵。

人類壽命受到基因與環境的共同影響。科學家估計，約有1/4的壽命長短由基因決定，其餘則取決於生活環境與習慣。不過，波士頓大學醫學教授佩爾斯（Thomas Perls）指出，當人們邁入百歲人生時，基因的作用可能變得更加顯著。

研究顯示，許多長壽者雖然並非維持健康生活習慣，但他們不僅壽命較長，罹患心臟病、癌症及老年癡呆等與年齡相關疾病的風險也顯著降低。

華盛頓大學醫學教授普維斯（Michael Province）與佩爾斯教授領導的研究團隊，透過對長壽家族的研究發現，許多長壽家族成員即使有抽菸或久坐等不良習慣，仍能健康長壽，這歸功於他們體內特殊的長壽基因，這些基因能有效抵禦疾病，延長壽命。一些基因與特定疾病的發生有關。

例如，APOE基因與阿茲海默症的風險息息相關。帶有APOE4基因的人，罹患阿茲海默症的機率較高；而APOE2基因則可能降低罹病風險。FOXO3基因扮演著細胞健康的守護者角色，有助於延緩老化並降低罹患年齡相關疾病的風險。長壽基因的優勢在於，它可能有助於抵銷不良生活習慣所帶來的負面影響。

根據專家研究，長壽基因在人群中出現的機率極低，可能不到1%。此外，長壽並非由單一基因所控制，而是由數百個基因共同作用的結果。佩爾斯比喻擁有長壽基因就像中樂透，強調是機率問題。即使媽媽長壽，也不能保證自己能遺傳到，因此，建議還是保持健康的生活習慣，以防萬一。

專家提醒不要盲目模仿百歲人瑞的生活習慣，可能不能帶來相同的效果。對人瑞而言，生活習慣可能影響不大，但對我們其他人來說，健康的生活習慣卻至關重要。

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