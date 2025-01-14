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分手砲想試「男友後庭花」！妹子羞喊：沒得到太可惜

▲妹子,正妹,床（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女網友透露對男友「後門」很有興趣，希望在分手前體驗。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文／鏡週刊

主動提出分手砲的男性常被貼上渣男標籤，不過，一名女網友卻認為若在分手前沒嘗過男友的「後門」滋味，會覺得十分可惜，她曾向男友表達自己對「分手砲」的看法，卻換來對方『變態』的評價。

該名女網友在Dcard以「分手砲很渣嗎」為題發文，表示她跟男友在一起8年，一直渴望嘗試新的性體驗，卻始終未能如願，男友堅持拒絕女友開發他的「後門」。近來她看到網上許多人批評提出「分手砲」的男性很渣，可是她換位思考認為，如果她主動提出分手，但結束關係前依舊沒有機會進攻男友「後門」，自己會覺得相當惋惜。

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於是，女子向男友透露了自己的想法：「如果我們哪天分手了，你可以讓我X，當作分手砲嗎？」男友聽完後傻眼，認為她的想法十分變態，還不停說女友太渣。

貼文曝光後，許多網友感到不可思議，「有病嗎，這到底什麼問題？分手就分手...是在分手砲三X？是太閒？真的翻白眼」、「為啥會可惜」、「反過來男的應該會被罵爆」、「換位思考，妳下一任，可以偷偷跟前任打砲嗎」、「不分男女，少走後門，肛門會鬆掉，據說老了容易漏便」；還有人則分析雙方心態，「其實這篇就是老夫老妻的故事，老妻想整老夫，老夫就罵老妻，結案」。


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