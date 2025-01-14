鄭文燦「涉貪監聽」全紀錄！　嫌棄：你嘴巴很大

▲廖俊松赴鄭文燦官邸（圖）後，趁鄭還沒回來時，硬將裝有500萬元的手提袋放在桌底，是否構成貪汙成為檢辯攻防重點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊取得全案的監聽譯文，還原2017年9月14日深夜，廖氏父子被檢調行動蒐證拍到進入鄭文燦市長官邸，當晚11點多，廖力廷走出官邸跟妻子黃芷蓁的關鍵對話，顯示檢方指控的500萬元賄款是廖氏父子塞在市長官邸會客室桌子底下，與起訴書內容指廖俊松交錢給鄭文燦後還以手勢比5、鄭以台語回稱「知、知、知」有明顯出入，夫妻倆對話如下：

廖妻（黃芷蓁）：「收了？」 廖夫（廖力廷）：「嗯。」 廖妻：「哇，你有進去？」 廖夫：「右邊，有。」 廖妻：「好想聽過程。」 廖夫：「後來有出來，不過，他們講的都聽到。」 廖妻：「什麼意思？你又被支開？」 廖夫：「嗯，木工（父親廖俊松）又在裡面吹噓。」 可能嫌打字太麻煩，廖妻旋即撥打行動電話給丈夫，對話內容也全被監聽。 廖夫：「我今天是疲勞轟炸，不太想跟他（父親廖俊松）講話，反正他在裡面就吹噓啊，吹噓他怎麼樣、怎麼樣、怎麼樣，對啊，怎麼可以怎麼樣。」 廖妻：「喔，然後呢？」 廖夫：「對啊。」 廖妻：「我說他給500萬…他真的有收喔？」 廖夫：「嗯…看看之後有沒有退吧，對啊…」 廖妻：「是怎麼給的啊？是直接拿給他嗎？」 廖夫：「沒有啊…塞在他某個桌子下面。」 廖妻：「啊？！」、「等一下，什麼意思啊？」 廖夫：「就是塞在他桌子下面。」 廖妻：「那他知道嗎？」 廖夫：「就看他之後有沒有反應囉？」 廖妻：「等一下，他知道嗎？」 廖夫：「我想應該知道。」 廖妻：「喔…那就是他其實有注意到，他沒有說話就對了，是不是？」 廖夫：「對對對。」 廖妻：「那可能就是他們的潛規則，就是這樣吧？」 廖夫：「大概是，對啊，隨便啦…」 廖妻：「嗯…那可能應該就是這樣弄吧，學到了。」 廖夫：「大概吧，我進去只是要留一個線，就是說我都知道這個事給我處理」、「我現在就覺得他（父親廖俊松）一天到晚在說謊，編一些合理性的東西。」 廖妻：「他本來的生存法則就是這樣。」

▲鄭文燦近日2度赴桃院開庭，他羅列20點聲明否認貪汙，強調廖俊松沒有交付裝錢袋子給他，也沒有向他比手勢。

從夫妻倆對話可見，廖氏父子送500萬元給鄭文燦，是將袋子塞到桌子底下。對此，鄭文燦強調當時不知情，事後發現提袋，多次要廖俊松把提袋拿回去，後來才親自還給廖氏父子。 此外，檢調追查鄭文燦為何退還500萬元？對此，廖俊松一開始說：「因為我們不上道，我聽楊兆麟說鄭文燦要500再加個零，但金額太大，楊兆麟不能接受。」檢方追問：「不是因為你們被監聽才退錢？」廖又說：「事後我去打聽，桃園要自辦市地重劃，鄭文燦的行情是要先講好送5千、1億才會同意。」「廖力廷把錢帶回來時有跟我說，鄭文燦請他轉告我說：『你嘴巴很大，有人在監聽。』」

▲廖力廷（圖）提到父親廖俊松愛吹噓，他將500萬元交給父親裝入提袋送至鄭文燦官邸，廖俊松卻說是楊兆麟或侯水文準備的。

不過，楊兆麟稱：「從沒跟廖俊松講過，鄭文燦獅子大開口要500再加1個零。」鄭文燦也否認有索賄不法，遑論加碼要多個零。楊兆麟也稱鄭文燦在2017年8月與他餐敘後就未再聯絡。廖俊松的證述不一外，也與楊兆麟的說法不一致。 至於廖俊松究竟是在何時、何地知道自己被監聽？檢方調查，廖俊松最早的說法是「2018年左右，我才知道我被監聽。一開始是楊兆麟跟我說我被監聽了，要小心一點；隔了一、兩個禮拜，廖力廷也告訴我同樣的事情，我後來問廖力廷，他說這是朋友跟他說的。」不過，廖俊松後來又改口說：「我是因為楊兆麟透過廖力廷告訴我。」顯見從誰決定送錢、金額多少，到決定送款500萬元、用黑色手提袋裝錢、官邸送錢，到鄭文燦還錢的每個過程，他都把責任推給其他人。



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