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鄭文燦涉貪「關鍵監聽」曝光　行賄供詞兜不攏　

前桃園市長鄭文燦涉貪500萬元遭起訴，他開庭時極力喊冤，強調沒有索賄或對價關係。

▲前桃園市長鄭文燦涉貪500萬元遭起訴，他開庭時極力喊冤，強調沒有索賄或對價關係。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡週刊

前行政院副院長鄭文燦遭控在桃園市長任內，涉嫌在林口特定區工五工業區土地擴大開發案中收賄500萬元，桃園地方法院近日密集開庭審理，鄭文燦出庭時主張送錢的廖氏父子供詞前後不一、檢方搞錯土地都市計畫程序，全案也毫無對價關係；檢方則認為握有廖俊松行賄口供，就連賄款金流都有，檢辯對證據內容攻防成為法庭焦點。

廖俊松兒子廖力廷（圖）與太太黃芷蓁的對話顯示，鄭文燦對桌底藏錢不知情，並稱爸爸一天到晚膨風、吹噓。（東森新聞提供）

▲廖俊松兒子廖力廷（圖）與太太黃芷蓁的對話顯示，鄭文燦對桌底藏錢不知情，並稱爸爸一天到晚膨風、吹噓。

本刊取得完整監聽譯文對話，顯示送錢金額與過程皆是廖氏父子單方面的說詞，與起訴書所載行賄過程有多處兜不攏，案情是否因此大逆轉？有待法院釐清。 前桃園市長鄭文燦因林口特定區工五工業區開發案（工五案），涉收賄五百萬元被依貪汙罪起訴求刑12年，桃園地院上個月二度開庭審理，鄭文燦出庭羅列20點聲明向法官喊冤，他的律師團也強調全案不構成合意及對價的貪汙罪要件。不過，檢方仍認為全案重點在鄭文燦拿錢辦事，而非都更案程序對錯。雙方針對行賄過程細節，在法庭準備程序爆發激烈攻防。

廖俊松（圖）籌組華亞園區重劃會，被控以500萬元行賄鄭文燦，不過，監聽譯文顯示是他赴官邸硬塞錢至桌底，真相待法院釐清。（翻攝桃園市柴油車排煙檢測站官網）

▲廖俊松（圖）籌組華亞園區重劃會，被控以500萬元行賄鄭文燦，不過，監聽譯文顯示是他赴官邸硬塞錢至桌底，真相待法院釐清。

本刊掌握，檢辯針對起訴書三個主要爭點，包括廖家父子廖俊松、廖力廷供稱把錢送進市長官邸，還比手勢告知，但鄭否認，以及鄭是否收受500萬元政治獻金與工五案開發流程，雙方針對關鍵證據的說詞兜不攏，光是釐清事實，就成為法庭準備程序的攻防焦點。 鄭文燦的律師在法庭也強調，根據完整譯文對話，顯見雙方沒有合意，是廖俊松強塞錢在桌子底下，並無起訴書所講，廖父用手勢比五，鄭還用台語回稱「知、知、知」等情節。

華亞科技園區飽和，為吸引高科技業發展，桃園市政府多年前就計畫擴大園區規模，至今仍未定案。

▲華亞科技園區飽和，為吸引高科技業發展，桃園市政府多年前就計畫擴大園區規模，至今仍未定案。

至於赴官邸當晚送錢的過程，廖俊松的說法與其他人也大不同。廖俊松在檢方偵訊一開始提到，9月14日要去找鄭文燦喝茶，因鄭臨時有事取消，他甚至說：「我對鄭文燦印象不好，不太可能去找他。」「華亞園區是林口特定區，都市計畫變更權責在營建署，不需要桃園市政府同意，我怎麼可能行賄桃園市政府，鴻展公司（廖俊松籌組的開發公司）沒有需要桃園市政府幫忙，他（指鄭文燦）也幫不上，沒有對價關係。」 廖力廷接受偵訊時也說：「父親廖俊松叫我去提領政治獻金。」「我及我爸到市長官邸是為了交付政治獻金五百萬元。」不過，廖氏父子被收押後相繼改口，廖俊松說：「我有去鄭文燦官邸，因為楊兆麟（台塑集團前顧問）有交代一個禮物用袋子裝著要我去送，禮物就是500萬元。」

不過，就連裝有500萬元的黑色提袋是誰準備？廖俊松也從原本的否認，到後來變成「不是楊兆麟準備，就是侯水文（台塑前總管理處副總）準備」，由於語焉不詳，後來他又說：「應該是侯水文拿給廖力廷，我有問過廖力廷，他說是侯水文準備的。」 侯水文被問及此事，始終說：「裝錢的黑色手提袋不是我準備，與我無關。」廖力廷也說：「我跟我爸碰面後，我就將五百萬元現金交給他，他將現金裝入他自備的黑色手提袋內。」顯見500萬元跟手提袋都是廖氏父子所出。


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