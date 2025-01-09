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基隆10煞囂張討債！倒車撞民宅砸賓士　住戶驚嚇：找錯人

▲大膽倒車撞民宅砸屋尋人　基隆警逮帶頭主嫌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲大膽倒車撞民宅砸屋尋人認錯人，基隆警方逮帶頭邱姓主嫌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區通仁街昨（8）日清晨6時許發生一起暴力事件，一輛轎車兩度倒車，先撞壞賓士車，再撞進一處民宅，隨後車上及另一輛車共10多名男子持鐵棍與球棒闖入屋內砸毀物品。警方接獲報案趕抵現場時，施暴者已逃逸，屋內李姓承租人與3名未成年少年均未受傷，李男表示對方疑似認錯人。警方以車追人找到帶頭的邱姓男子等人，全案朝《組織犯罪防制條例》偵辦。

警方調查，帶頭的邱姓男子為追討債務，夥同小弟尋找債務人，清晨撞破鐵捲門闖入民宅，發現目標人物不在後隨即離開。邱男的暴力行徑被上傳至社群媒體，引發廣泛關注。

警方掌握，邱男在8日凌晨2時許先至李男住處，但因鐵門深鎖，懷疑債務人在內，於是召集更多小弟於清晨再度上門。邱男駕車兩次倒車撞擊民宅，並破壞旁邊的白色賓士車，隨後一群人持器械闖入，肆意破壞。

警方表示，邱男為尋找債務人，日前在安一路也曾與另群人發生衝突，被依妨害自由罪嫌送辦。基隆市警四分局已成立專案小組，針對本案啟動深入調查，全案朝組織犯罪防制條例方向偵辦。警方表示將全力追究施暴者刑責，維護社會治安與民眾安全。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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