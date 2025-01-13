遭罵「不論是非，只在乎護航」！釋昭慧嗆：再噴罵就請你去地檢署

▲釋昭慧法師（右）與慈濟創辦人證嚴法師（左）。（圖／翻攝自Facebook／釋昭慧）



記者施怡妏／綜合報導

嘉義大林慈濟醫院盜圖爭議持續延燒，玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧指出，畫家兒子李承道替父親抱不平是在蹭熱度，遭到撻伐，釋昭慧反擊「我本就不慈悲」；如今，釋昭慧又被一位「藝術家」公開辱罵，她看完內容後忍不住笑了，「肯定是罵錯了對象，我何時說過『應該翻篇』」。

釋昭慧今（13）日又在臉書發文，被一位「罵人先生」公開辱罵，稱她已表態慈濟壁畫風波「應該翻篇」，讓她哭笑不得，「我何時說過，慈濟壁畫風波『應該翻篇』？其次，『翻』不『翻篇』，只有當事人說了算，我憑什麼撈過界來幫人『翻篇』呢？」

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▲「佛陀問病圖」爆出著作權爭議。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）



釋昭慧看完該篇文章後，列出4點回應，「那位我不認識的罵人先生，聽友人說，他是一名藝術家。我想，他的藝術造詣可能不錯，但是，中文程度就真的是太、太、太差勁了！」

1. 什麼叫做「再度」？對不起，我連「首度」都沒「翻篇」，何來「再度」的「翻篇」可言？

2. 是誰在「用修行人的身分」進行「勒索」來著？我在臉書貼文，從來就不曾標榜自己擁有「修行人的身分」。還有，我到底向誰「勒索」了？是誰被我勒索了？

3. 我的發言，有哪一句足以證明自己「不討論是非，只在乎護航」？還有，我在「護」誰的「航」？請罵人先生有憑有據，逐一引文數落我的罪狀，好嗎？

4. 罵人先生說，「釋昭慧此種心態對原創打擊很大」，我看了一頭霧水，到底是我的哪種「心態」？要人「翻篇」的「心態」是嗎？還有，到底是哪位「原創」受到了我的打擊？是一直與我保持密切聯繫的健儀院長嗎？請別一味指著鼻子罵我，請趕緊去問問健儀院長，我有讓他「打擊很大」嗎？

最後，釋昭慧指出，該篇文章已構成毀謗罪與公然侮辱罪，但念在對方「中文程度不好、法律常識不夠」放過一馬，如果再有下一次將追究責任，且前帳、後帳一起結算。她強調，「在下一向以『低僧』自居，但『低僧』可是做得出『高僧』做不出來的事兒！」

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