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社會 社會焦點 保障人權

慈濟爆盜圖「畫家兒喊拆畫」！釋昭慧反批蹭熱度：都是受害者

記者閔文昱／綜合報導 

作家苦苓日前爆料慈濟「偷畫盜圖」，事件遭炎上後醫院承認此事，並承諾會在畫作補上畫家李健儀的名字，不過李健儀的兒子李承道則認為慈濟應該拆除這幅「贗品」。對此，釋昭慧法師表示，李健儀與慈濟的創辦人證嚴法師都是事件的受害者，而慈濟則是最大的苦主，李承道突然出面為父親打抱不平，「坦白講，我認為是在蹭新聞熱度。」

釋昭慧10日傍晚在臉書發文表示，這次壁畫爭議讓慈濟在全球範圍內的重大貢獻和深厚恩義被一筆抹煞，「若慈濟人都被那些惡毒攻訐弄到退心了，那將是全球苦難蒼生最大的不幸！」她指出，每當有少數慈濟人犯錯，就會引來大量輿論羞辱證嚴法師，各種惡毒言詞讓敬愛法師的慈濟人難以保持平常心。

▲釋昭慧法師（右）與慈濟創辦人證嚴法師（左）。（圖／翻攝自Facebook／釋昭慧）

▲釋昭慧法師（右）與慈濟創辦人證嚴法師（左）。（圖／翻攝自Facebook／釋昭慧）

釋昭慧進一步透露，該名犯錯的慈濟人已經過世，否則應該要公開懺悔，因為一念之貪、假傳聖旨，對證嚴法師和李健儀造成了深重傷害，也讓慈濟無辜成為公眾的攻擊對象。她也坦言，李健儀的兒子在這時突然出面為父親打抱不平，「坦白講，我認為是在蹭新聞熱度，慈濟人千萬不要因此而產生對健儀教授的微詞。」

對於壁畫當時為何不拆？釋昭慧解釋，因為當時醫院開幕在即，無法再籌措大筆經費重新邀請李健儀製作，即便能挪出資金，以證嚴法師對善款使用的謹慎，也不會採取此方式，「『有錢未必就能，無錢萬萬不能』，可以說，在實務操作面，法師實在是有太多的無奈與痛苦，這一點，實務工作經驗豐富的健儀教授，是深能同情共感的。所以從頭到尾，他對證嚴法師沒有一句微詞。」

▲▼嘉義大林慈濟醫院一樓大廳掛著「佛陀問病圖」大型壁畫，爆出著作權爭議。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲《佛陀問病圖》壁畫爆出著作權爭議。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

釋昭慧直言，部分網友的攻擊行為「動輒口噴毒氣，心靈惡毒無比」，但她相信這只是少數人的行為，多數台灣人的心靈依然美好，呼籲慈濟人在此非常時期，要格外冷靜，不必隨著那些心理不正常的言論起舞。

釋昭慧強調，慈濟在這次事件中是最大的苦主，為此她深感痛心，慈濟的領導者和成員應該以冷靜和理性的態度，處理這次的風波，並對公眾作出適當的交代。她同時呼籲，慈濟人應該記住證嚴法師的教誨，並在面對挑戰時，保持冷靜與理性。

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