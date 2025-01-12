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慈濟盜圖！釋昭慧喊「畫家兒蹭熱度」遭批　反擊：我本就不慈悲

▲釋昭慧法師（右）與慈濟創辦人證嚴法師（左）。（圖／翻攝自Facebook／釋昭慧）

▲釋昭慧法師（右）與慈濟創辦人證嚴法師（左）。（圖／翻攝自Facebook／釋昭慧）

記者施怡妏／綜合報導

嘉義的慈濟大林醫院大廳壁畫「佛陀問病圖」，是盜用畫家李健儀的原創，事後醫院承認此事，畫家兒李承道多次替爸爸發聲，玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧就指出，李承道是在蹭新聞熱度，底下就有網友留言「這番話不智且稍過度，不慈悲」。釋昭慧則回覆，講得很含蓄了，「我本就不慈悲」。

釋昭慧在臉書發文，李承道突然出面為父親打抱不平，「坦白講，我認為是在蹭新聞熱度，慈濟人千萬不要因此而產生對健儀教授的微詞。」

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留言區有網友認為，「大悲雖無言，忍辱卻需般若，作者兒子出身為父受辱仗言，不能直言說是『蹭新聞熱度』，這點說法師並不智且稍過度！」。釋昭慧回覆「我已講得很含蓄了，這位與父親平素不相往來的『兒子』，忽然熱切起來，令知情者作何感想？

▲▼ 。（圖／翻攝自釋昭慧FB）

▲釋昭慧回覆網友留言。（圖／翻攝自釋昭慧FB）

該網友又留言直批，「父子情懷親情淡疏，旁人無法親灸理解及論斷，法師您這特別引號說詞，雖含蓄但明顯不慈悲」。

釋昭慧反擊，「我本就非常不慈悲，不必用這些道德語彙綁架我！作為旁人的我，更懶得理會別人的家務事」，但李承道的發言會引起慈濟人對李健儀誤會，絕對不是當事人所樂見的，「而且這與慈濟師姐犯錯一樣，一旦訴諸公領域，就無權再說那是慈濟的家務事，在此事上，本人既兼聽雙方，又無瞋無欲，忍怨害劍，法喜充滿呢！」

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