豪宅被燒！富豪砸重金「時薪6.6萬」聘私人消防員　網罵翻：自私

▲ 平民仰賴公共消防資源之際，富豪花大錢聘請私人業者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯野火燒進高級住宅區，一些富豪為保護豪宅，不惜支付2000美元時薪（約新台幣6.6萬）聘請私人消防員滅火，這些私人業者配備專業設備與化學用品，成為豪宅專屬打火英雄，卻也引發成千上萬只能仰賴公共消防資源的一般民眾不滿。

綜合《每日郵報》等外媒，這類私人消防業者通常與地方政府合作滅火，但近年也開始提供「隨叫隨到」的私人服務，配備獨立水源、消防車、滅火化學品和其他工業級設備，不過要價不菲，有些收費高達每小時2000美元。

正協助洛杉磯疏散與滅火工作的安全公司Covered 6創辦人鄧恩（Chris Dunn）就聲稱，最近他的電話「響個不停」，因為好萊塢名人爭相求助於他的服務。

《舊金山紀事報》發現，部分豪宅安裝自動噴水裝置，徹夜灑水防止火苗蔓延，現場還有專業人員全天候待命。《洛杉磯時報》報導，還有其他業者在地上噴灑阻燃劑，並用厚實的防火材料包裹樹木和灌木。

富豪需求令這些業者荷包滿滿，卻也引發一般民眾不滿。逾10萬居民被迫撤離家園，而公共消防部門資源不堪負荷，無法顧及所有地區。

百萬富豪、房地產投資人瓦瑟曼（Keith Wasserman）在太平洋帕利塞德社區（Pacific Palisades）的豪宅也遭野火侵襲，日前在X發文求助，「有誰有辦法聯絡上私人消防員來保護我們在太平洋帕利塞德社區的家嗎？需要快速行動，所有鄰居的房子都在燒，多少錢都可以，謝謝」，迅速引發網友批評他的自私、無視大局，這篇貼文現已刪除。

地產大亨卡魯索（Rick Caruso）曾任水務專員，且向來直言不諱地抨擊該市火災應對措施，被媒體爆出雇用私人業者保豪宅後同樣招來網友批評，「真希望我也有私人團隊保護我的2美元投資，我只有一把破傘和裝滿自來水的噴霧瓶」。