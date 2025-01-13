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洛杉磯大火24死　當局發布「用水安全警告」認了：水已被汙染

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。圖為帕利塞德野火（Palisades Fire）遭大火肆虐過後景象。（圖／達志影像／美聯社）

▲野火肆虐過後，當局發布用水警告。圖為太平洋帕利薩德社區（Pacific Palisades）遭野火肆虐過後景象。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯野火增至24死，截至目前的罹難者皆是在兩大主要火場發現，8人命喪帕利塞德野火（Palisades Fire）區域，另外16人在伊頓野火（Eaton Fire）區域身亡。在此之際，當局12日針對用水安全示警，稱如今供水系統受到重大影響，「水已經被汙染，並未按照國家標準程序處理」。

衛報報導，洛杉磯郡公共工程部門主管佩斯特雷拉（Mark Pestrella）周日在伊頓野火記者會上談及供水問題，稱各機構正在合作努力恢復安全供水，但目前所有5間機構的供水皆處於不可使用狀態，意味著野火延燒區域內的任何人都不應該使用自來水，包括洗澡與飲用。

此前，當局也對飲用水發出警示，敦促居民避免使用自來水，建議飲用瓶裝水，直到另行通知為止。洛杉磯水電局先前敦促帕利塞德野火與伊頓野火疏散區裡的人應該使用瓶裝水，且不要使用自來水，因為火災相關毒素有可能進入當地供水系統，包括苯及其他揮發性有機化合物。

當地機構帕薩迪納水電局已於上周下達禁飲令，因為水質可能已因野火受到影響，敦促居民切勿自行透過煮沸、過濾及其他方法等處理自來水，建議暫時先喝瓶裝水，刷牙、洗碗等日常生活均應使用瓶裝水直到另行通知為止，寵物、家畜同樣適用這項指令。

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