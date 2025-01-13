烏克蘭準備好了！澤倫斯基下令150消防員待命　支援洛杉磯野火

▲ 澤倫斯基下令消防員待命，準備赴加州支援。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯7日起爆發6起野火，尚有3起未獲控制，死亡人數增至24人，另有10幾人失聯。為趕在陣風增強前取得進展，消防員正與時間賽跑，鄰國墨西哥、加拿大紛紛馳援，烏克蘭總統澤倫斯基也宣布，已下令150名消防員待命，隨持準備支援救火。

Today, I instructed Ukraine’s Minister of Internal Affairs and our diplomats to prepare for the possible participation of our rescuers in combating the wildfires in California.



The situation there is extremely difficult, and Ukrainians can help Americans save lives.



This is… pic.twitter.com/1yiIiOz8bi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025

CNN報導，澤倫斯基於當地12日PO出影片宣布，「我今天指示烏克蘭內政部及外交人員，為可能參與救援加州野火的人員做好準備」，「當地情況極其艱困，而烏克蘭人可以幫助美國人拯救生命」，已透過相關管道向美方表態有意支援，「150名消防員已經準備好了」。

此前，加拿大總理杜魯道宣布將派60名消防員支援，加入墨西哥70名消防員的行列，投入加州火場。加州州長紐森（Gavin Newsom）12日曾發文證實，墨西哥消防員將加入現場逾1.4萬人力，「加州非常感謝我們的鄰居在與洛杉磯野火的戰鬥中給予支持」。

7日爆發的6起野火中仍有3起未完全控制，其中最大火場為帕利塞德野火（Palisades Fire），至今吞噬2萬3713英畝土地，僅控制13%；伊頓野火（Eaton Fire）燒毀1萬4117英畝，27%獲得控制；赫斯特野火（Hurst Fire）則燒毀799英畝，約控制89%。

紐森12日也宣布增派1000名加州國民警衛隊人力至洛杉磯，至今約動員2500名國民兵，持續協助救火與災區維安。