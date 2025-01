烏克蘭準備好了！澤倫斯基下令150消防員待命　支援洛杉磯野火

▲ 澤倫斯基下令消防員待命,準備赴加州支援。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國加州洛杉磯7日起爆發6起野火,尚有3起未獲控制,死亡人數增至24人,另有10幾人失聯。為趕在陣風增強前取得進展,消防員正與時間賽跑,鄰國墨西哥、加拿大紛紛馳援,烏克蘭總統澤倫斯基也宣布,已下令150名消防員待命,隨持準備支援救火。

Today, I instructed Ukraine’s Minister of Internal Affairs and our diplomats to prepare for the possible participation of our rescuers in combating the wildfires in California.



The situation there is extremely difficult, and Ukrainians can help Americans save lives.



This is… pic.twitter.com/1yiIiOz8bi