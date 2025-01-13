烏克蘭準備好了！澤倫斯基下令150消防員待命　支援洛杉磯野火

▲ 澤倫斯基下令消防員待命，準備赴加州支援。（圖／路透）
記者陳宛貞／綜合外電報導
美國加州洛杉磯7日起爆發6起野火，尚有3起未獲控制，死亡人數增至24人，另有10幾人失聯。為趕在陣風增強前取得進展，消防員正與時間賽跑，鄰國墨西哥、加拿大紛紛馳援，烏克蘭總統澤倫斯基也宣布，已下令150名消防員待命，隨持準備支援救火。
Today, I instructed Ukraine’s Minister of Internal Affairs and our diplomats to prepare for the possible participation of our rescuers in combating the wildfires in California.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025
The situation there is extremely difficult, and Ukrainians can help Americans save lives.
This is… pic.twitter.com/1yiIiOz8bi
CNN報導，澤倫斯基於當地12日PO出影片宣布，「我今天指示烏克蘭內政部及外交人員，為可能參與救援加州野火的人員做好準備」，「當地情況極其艱困，而烏克蘭人可以幫助美國人拯救生命」，已透過相關管道向美方表態有意支援，「150名消防員已經準備好了」。
此前，加拿大總理杜魯道宣布將派60名消防員支援，加入墨西哥70名消防員的行列，投入加州火場。加州州長紐森（Gavin Newsom）12日曾發文證實，墨西哥消防員將加入現場逾1.4萬人力，「加州非常感謝我們的鄰居在與洛杉磯野火的戰鬥中給予支持」。
7日爆發的6起野火中仍有3起未完全控制，其中最大火場為帕利塞德野火（Palisades Fire），至今吞噬2萬3713英畝土地，僅控制13%；伊頓野火（Eaton Fire）燒毀1萬4117英畝，27%獲得控制；赫斯特野火（Hurst Fire）則燒毀799英畝，約控制89%。
紐森12日也宣布增派1000名加州國民警衛隊人力至洛杉磯，至今約動員2500名國民兵，持續協助救火與災區維安。
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