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洛杉磯野火還在燒！惡魔風「這天」飆到最高速　最大火勢僅控制11%

▲▼洛杉磯野火,洛杉磯大火。（圖／路透）

▲洛杉磯野火7日延燒至今，規模最大的2處火勢依然未獲控制。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

洛杉磯野火多處火勢已被遏制，但最大規模火場僅控制大約11%。當地官員警告，強風將持續至15日晚間，而顯著加劇災情、被稱為「魔鬼風」的聖塔安那風（Santa Ana）預計14日達到最強，風速恐達時速60英里（約時速96公里）。

BBC等外媒報導，洛杉磯野火7日延燒至今，焚毀逾1.2萬棟建築，奪走至少24條人命，仍有16人下落不明。天氣預報機構AccuWeather估算，災害及經濟損失最高可達1500億美元（約新台幣5兆元），恐成美國史上災損最慘重的火災。

▲▼洛杉磯野火,洛杉磯大火。（圖／路透）

▲洛杉磯野火被預估將成為美國史上災損最慘重火災。（圖／路透，下同。）

火勢正在向東移動，威脅高級住宅區布倫特伍德（Brentwood）、國際知名藝術博物館蓋蒂中心（Getty Center），附近的加州大學洛杉磯分校（UCLA）改為遠端授課，電力公司「南加州愛迪生」（SCE）也對洛杉磯逾2.6萬客戶實施暫時斷電、降低風險。洛杉磯依然處於公衛緊急狀態，居民被指示待在室內，躲避空氣汙染。

洛杉磯消防局長克勞利（Kristin Crowley）12日表示，同仁正在「盡一切努力」阻止火勢蔓延，11日的順風有助於控制火勢，但12日濕度很低，還有時速高達50英里（約時速80公里）的北風吹襲。由於依然保持強風與乾燥的天氣，代表高度火災危險的紅旗警告，將持續至15日晚間6時，罹難人數也可能繼續上修。

洛杉磯大火,洛杉磯野火▲▼加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

加州消防當局表示，儘管最大規模的2處火場仍在延燒，其他較小規模的火災，已經幾乎被完全控制住。

帕利塞德野火（Palisades Fire）：7日最早爆發的野火，也是最大規模的野火，已焚毀逾2.3萬英畝土地，造成8人喪命，包括高級住宅區太平洋帕利塞得（Pacific Palisades）。截至當地時間12日上午，約11%火勢獲得控制。

伊頓野火（Eaton Fire）：規模第二大的野火，主要影響洛杉磯北部阿爾塔迪納（Altadena）等地，焚毀面積超過1.4萬英畝，造成16人喪生，目前約27%獲得控制。

赫斯特野火（Hurst Fire）：7日晚間開始燃燒，已經燒毀799英畝，幾乎完全獲得控制。

其他先前爆發的野火，包括肯尼斯（Kenneth）、亞契爾（Archer）、日落（Sunset）、利迪亞、（Lidia）、伍德利（Woodley）、歐利瓦斯（Olivas）大火，都已經大致獲得控制。

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