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大發災難財！洛杉磯1.2萬房被燒毀　惡房東「租金喊漲77%」

洛杉磯大火,洛杉磯野火▲▼加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

▲洛杉磯逾1.2萬棟建築物被燒毀，許多居民痛失家園，卻有房東大發災難財。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

洛杉磯野火7日延燒至今，已焚毀逾1.2萬棟建築，奪走至少24條人命，成千上萬居民失去家園、流離失所，如今卻又面臨天價租金與旅宿費用，因為當地竟有房東罔顧法律，非法提高租金，大發災難財。

美國房地產經紀人、Netflix實境節目「日落豪宅」（Selling Sunset）明星傑森．奧本海姆（Jason Oppenheim）專門在洛杉磯出售高級住宅，如今改向災民提供免費服務，卻發現當地房東「坐地起價」的不肖行為。

▲▼洛杉磯野火,洛杉磯大火。（圖／路透）

奧本海姆向BBC透露，他手中有一棟房子，房東原本提出的租金是每月1.3萬美元（約新台幣43萬元），「我的客戶提議每月2萬美元，並且預付6個月租金，然後房東就說，『我要2.3萬美元（約新台幣76萬元）。』」

換句話說，在野火災情之際，房東竟一口氣把租金上漲將近77%。奧本海姆痛批，加州的反哄抬物價法，如今遭到公然蔑視，「現在可不是趁機占人便宜的時機。」

洛杉磯大火,洛杉磯野火▲▼加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）11日也表示，房東正在非法提高租金，「你不能這麼做。這是一種犯罪，可以判處最高1年監禁與罰款。這是加州法律，旨在保護那些因為悲劇受苦的人們。」

BBC指出，洛杉磯租金過去10年翻倍成長，根據房地產資訊網站Zillow，當地租金中位數是2800美元（約新台幣9.3萬元）。

退休人士布萊恩已在高級住宅區「太平洋帕利塞得」（Pacific Palisades）居住20年，如今卻因為野火失去家園。69歲的他非常擔心，光靠退休金根本不足以找到新家，「我跟上萬人一起返回（房地產）市場，這可不是個好兆頭。」

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