　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

加州野火！大亨用走洛杉磯92%的水　蔡正元曝內幕：民主黨大金主

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。「帕利塞德野火」（Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國加州洛杉磯野火肆虐，圖為規模最大的「帕利塞德野火」（Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國加州洛杉磯野火肆虐，摧毀無數建築、更造成至少16人死亡，加州水資源分配問題引起外界質疑，其中，億萬富豪瑞斯尼克夫婦（Stewart and Lynda Resnick）他們的食品公司每年消耗水量高達1500億加侖，佔全洛杉磯的92%。對此，前立委蔡正元12日表示，這位大亨正是民主黨的大金主，加州又是民主黨鐵票區，而州長紐森更無視消防專業、刪砍消防預算，這場大火真的燒出人謀不臧、燒出民主黨自由人權的虛偽面具。

據外媒報導，來自烏克蘭的猶太裔移民、億萬富豪瑞斯尼克夫婦，名下擁有多家公司，其中包括全美最大的食品公司之一「The Wonderful Company」，該公司每年消耗的水量高達1500億加侖（約5678億公升），主要用於種植杏仁、開心果和石榴等需大量水分的作物，而光是這些消耗的水量，竟佔全洛杉磯的92%。因此這次野火，讓外界討論水資源分配問題。

對此，蔡正元於臉書指出，洛杉磯最大水庫被「自由化」變成股份有限公司，而加州食品大亨佔有57%股權，每年這位大亨可以用走洛杉磯92%的用水，共1500億加侖。

蔡正元再指，洛杉磯全部用水才1630億加侖，其他洛杉磯市民只用130億加侖，而水源充足的北部的舊金山也才用700億加侖，這位食品大亨這麼大的用水量，主要是供應在山谷內他種的果實，更重要的是，這位食品大亨是民主黨的大金主，而加州又是民主黨的鐵票區。

蔡正元表示，洛杉磯大火快燒光好萊塢，好萊塢只敢拍一些影片，造假美國有多偉大騙一些笨國家，卻不敢拍洛杉磯大火沒水用，這場大火燒出美國的虛偽、燒出美國民主黨那套自由人權的虛偽面具，不只是愚蠢，根本就是詐騙集團，只是被騙的人還樂在其中。

蔡正元表示，這場大火真的燒出人謀不臧，美國再不覺醒，這場大火就是尼錄焚城2.0，加州州長紐森可說是現代尼錄，用環保為由反對加州北水南調，還鼓吹同性戀和變性人的人權。

蔡正元說，但紐森的主張到了洛杉磯，卻變成刪砍消防預算1800萬美元，用於補助中小企業增僱變性人和LGBT，也變成要消防局長由不具消防專業的女同性戀者擔任局長，任務是提高女性、同性戀者和變性人在消防人員中的比例，不顧他們的消防專業程度，以實踐偉大的民主人權理念。

最後，蔡正元認為，這種思想印證了，上帝要滅亡一個國家必先使其瘋狂，美國加州真的瘋了，只是不知道這把火是不是，上帝燒掉撒多瑪城的那把火，如果是的話，更應該燒到更瘋狂的華盛頓。

▼前立委蔡正元。（圖／記者李毓康攝）

▲▼前立委蔡正元。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台大咖天后「愛上渣男經紀人」慘成小三！遭洗腦控制　痛砸500
南韓流感大爆發！　「肺炎死者激增」殯儀館、火葬場全滿
快訊／國1新竹段「5車追撞」佔2線道！　回堵5公里
快訊／誰來接班柯文哲？民眾黨2／15補選黨主席　辦2場政見發
考卷8成抄去年「200多名學生重考」　命題老師送懲處
33歲藥頭家中搜出安毒...當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不
破紀錄！　墾丁夫妻判賠2070萬
零下3.2度！「武陵冰宮」夢幻美景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

小草上街挺柯妨害司法？　黃國昌嗆法務部：來辦啊！號召者是我

快訊／誰來接班柯文哲？民眾黨2／15補選黨主席　辦2場政見發表會

加州野火！大亨用走洛杉磯92%的水　蔡正元曝內幕：民主黨大金主

聯合國統計：習近平12年115.8萬人尋海外庇護　去年出逃17萬人

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

民眾黨告別柯文哲將走新路線！　歷史哥曝創造「藍白合論述空間」

白營釘孤枝15萬老壯人？作家揭「滿場新草」現場：這才是綠營怕的

幕後／民眾黨將改選中央委員　「雙北年輕世代」擠下蔡壁如勢力成黑馬

民眾黨要準備「沒有柯文哲的時代」　律師：可能會羈押到審判確定

杜絕幼兒園狼師案　許淑華提案：若掌握具體事證兩週內解聘

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

不同年代的工作態度】80勤奮90準時00秒辭？真的假的？

小草上街挺柯妨害司法？　黃國昌嗆法務部：來辦啊！號召者是我

快訊／誰來接班柯文哲？民眾黨2／15補選黨主席　辦2場政見發表會

加州野火！大亨用走洛杉磯92%的水　蔡正元曝內幕：民主黨大金主

聯合國統計：習近平12年115.8萬人尋海外庇護　去年出逃17萬人

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

民眾黨告別柯文哲將走新路線！　歷史哥曝創造「藍白合論述空間」

白營釘孤枝15萬老壯人？作家揭「滿場新草」現場：這才是綠營怕的

幕後／民眾黨將改選中央委員　「雙北年輕世代」擠下蔡壁如勢力成黑馬

民眾黨要準備「沒有柯文哲的時代」　律師：可能會羈押到審判確定

杜絕幼兒園狼師案　許淑華提案：若掌握具體事證兩週內解聘

富邦尾牙「抽獎玩法臨時變了」！員工嗨爆 曾寶儀急確認：快嚇死

2波冷空氣接力！明晚變天全台有雨　低溫下探6度

青島投運全球首列「碳纖維」地鐵列車　減重11％運行能耗降低7％

「房貸壓力大」婆婆小姑聯手勸賣房！她火大：過年超不想回

應曉薇北市5727萬房產遭扣押！她抗告堅喊沒收賄　遭高院駁回

洪一中期許小鷹：翅膀硬了就會飛　王柏融續任隊長力拚季後賽　

無視雙黃線！台南囂張白車路邊衝出大迴轉　警看影片出手開罰

小北百貨驚見「籠蛇籃」！超強佈置8萬人狂讚：店員櫥窗設計系？

珍貴扁柏遭分屍！山老鼠帶堂弟、兒子犯案　廂型車塞滿木塊

新年沒輸過！溜馬終結NBA龍頭騎士12連勝　新控球之神卻爆傷勢

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

政治熱門新聞

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

15萬老壯草？作家揭現場：這才是綠怕的

民眾黨告別柯文哲將走新路線！　歷史哥曝創造「藍白合論述空間」

幕後／民眾黨中委選舉　3大勢力角逐

曾遭高雄人罷免　韓國瑜自爆3年不想出門

民眾黨要準備無柯時代　律師：恐押到判刑確定

民進黨全力介入大罷免時間點曝　賴清德子弟兵預告：兩階段連署後

國民黨放話年改「全修回去」停砍退休金　柯建銘揭藍目的：癡人說夢

北市要求退費＋付醫療費　饗饗明公布方案

快訊／民眾黨2／15補選黨主席

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

鍾佳濱排專報　黃國昌批：超級蠢

草屯鎮長補選超級星期天！盧秀燕力挺簡賜勝

杜絕幼兒園狼師案　許淑華提案：若掌握具體事證兩週內解聘

更多熱門

相關新聞

絕望視角！野火眼前狂燒「無路可逃」

絕望視角！野火眼前狂燒「無路可逃」

美國洛杉磯野火7日肆虐至今，多處火勢尚未完全獲得控制，已經奪走至少24條人命。一對母女開車回家時發現，眼前野火延燒得比想像中更快，她們被烈焰和濃煙包圍，逼到無路可逃，不斷祈求上帝保佑、救命，幾乎快要情緒崩潰，幸好之後逃出生天。

尹錫悅「彈劾1個月」臉書發聲　向美國喊話

尹錫悅「彈劾1個月」臉書發聲　向美國喊話

洛杉磯爆多起趁火打劫！ 警逮至少29人

洛杉磯爆多起趁火打劫！ 警逮至少29人

美國安顧問：接近達成加薩停火　拜登納坦雅胡通話

美國安顧問：接近達成加薩停火　拜登納坦雅胡通話

川普再批加州官員無能：到底什麼問題

川普再批加州官員無能：到底什麼問題

關鍵字：

加州大火洛杉磯蔡正元紐森民主黨水資源瑞斯尼克美國

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

朱軒洋宣告復出「沒人要搭檔主持」！

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

明晨更冷「全台急凍剩6度」　周二高山可望追雪

賣豬肉老人逆撞賓利　車主：付出代價

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面