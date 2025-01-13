加州野火！大亨用走洛杉磯92%的水　蔡正元曝內幕：民主黨大金主

▲ 美國加州洛杉磯野火肆虐，圖為規模最大的「帕利塞德野火」（Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國加州洛杉磯野火肆虐，摧毀無數建築、更造成至少16人死亡，加州水資源分配問題引起外界質疑，其中，億萬富豪瑞斯尼克夫婦（Stewart and Lynda Resnick）他們的食品公司每年消耗水量高達1500億加侖，佔全洛杉磯的92%。對此，前立委蔡正元12日表示，這位大亨正是民主黨的大金主，加州又是民主黨鐵票區，而州長紐森更無視消防專業、刪砍消防預算，這場大火真的燒出人謀不臧、燒出民主黨自由人權的虛偽面具。

據外媒報導，來自烏克蘭的猶太裔移民、億萬富豪瑞斯尼克夫婦，名下擁有多家公司，其中包括全美最大的食品公司之一「The Wonderful Company」，該公司每年消耗的水量高達1500億加侖（約5678億公升），主要用於種植杏仁、開心果和石榴等需大量水分的作物，而光是這些消耗的水量，竟佔全洛杉磯的92%。因此這次野火，讓外界討論水資源分配問題。

對此，蔡正元於臉書指出，洛杉磯最大水庫被「自由化」變成股份有限公司，而加州食品大亨佔有57%股權，每年這位大亨可以用走洛杉磯92%的用水，共1500億加侖。

蔡正元再指，洛杉磯全部用水才1630億加侖，其他洛杉磯市民只用130億加侖，而水源充足的北部的舊金山也才用700億加侖，這位食品大亨這麼大的用水量，主要是供應在山谷內他種的果實，更重要的是，這位食品大亨是民主黨的大金主，而加州又是民主黨的鐵票區。

蔡正元表示，洛杉磯大火快燒光好萊塢，好萊塢只敢拍一些影片，造假美國有多偉大騙一些笨國家，卻不敢拍洛杉磯大火沒水用，這場大火燒出美國的虛偽、燒出美國民主黨那套自由人權的虛偽面具，不只是愚蠢，根本就是詐騙集團，只是被騙的人還樂在其中。

蔡正元表示，這場大火真的燒出人謀不臧，美國再不覺醒，這場大火就是尼錄焚城2.0，加州州長紐森可說是現代尼錄，用環保為由反對加州北水南調，還鼓吹同性戀和變性人的人權。

蔡正元說，但紐森的主張到了洛杉磯，卻變成刪砍消防預算1800萬美元，用於補助中小企業增僱變性人和LGBT，也變成要消防局長由不具消防專業的女同性戀者擔任局長，任務是提高女性、同性戀者和變性人在消防人員中的比例，不顧他們的消防專業程度，以實踐偉大的民主人權理念。

最後，蔡正元認為，這種思想印證了，上帝要滅亡一個國家必先使其瘋狂，美國加州真的瘋了，只是不知道這把火是不是，上帝燒掉撒多瑪城的那把火，如果是的話，更應該燒到更瘋狂的華盛頓。

▼前立委蔡正元。（圖／記者李毓康攝）