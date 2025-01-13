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60歲才成畫家！後山才女陳文珍葫蘆墩文化中心推油畫個展

▲60歲才成畫家！後山才女陳文珍葫蘆墩文化中心推油畫個展。（圖／記者游瓊華攝）

▲60歲才成畫家的陳文珍，有後山才女美譽，即日起在葫蘆墩文化中心推油畫個展。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

來自美麗後山花蓮的女畫家陳文珍，本業是一名地政士，60歲那年機緣巧遇，跟隨水墨畫家葛憲能學習水墨畫，從此投入其藝術創作之路。10餘年來，她學習油畫與膠畫，還拿下多個國內外大獎，因此獲得後山才女美譽。陳文珍昨(12)日起在台中市葫蘆墩文化中心舉辦「憶，韶光年華」油畫個展，展出創作30餘幅。

陳文珍個展展出30餘幅油畫作品，色彩亮麗繽紛，包含寫實、具象與半具象等多樣畫風不一，展現其全方位才能。現年75歲的陳文珍笑稱，女人越老越不值錢，但當藝術家越老越值錢，即便現在還有工作，但仍繼續創作，希望80歲那年才能再一次畫展。

陳文珍說，60歲那年投入葛憲能門下與畫結緣，並如願成了知名畫家，作品榮獲2024南投玉山美術獎，及京都MADF作品展金獎等，10餘年探索藝術之路中，她遇到三位貴人，分別是繪畫啟蒙者師葛憲能，5年前再拜師方鎮洋學習油畫，接著又跟隨陳玉美學習膠彩畫。2年前，陳文珍曾在台南舉辦水墨畫展，獲得熱烈迴響。去年在方鎮洋鼓勵下，經過數個月籌備，終於辦了人生第一次油畫個展。

陳文珍也提到，最鐘愛油畫，因油畫不僅能捕捉瞬間之美，更能透過厚重色彩和質感表達情感深度，「所有的畫作都蘊藏故事，是一種情感也是一段回憶，希望能獲得愛畫人共鳴。」

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