▲「在家種一片森林」國際插畫展，文化資產園區登場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

文化部文化資產局今（8）日於文化資產園區1916工坊隆重推出「在家種一片森林－國際插畫暨文資藝術療癒展」，將藝術療癒的觸角延伸至偏鄉與醫院，展現文化平權的理念。文資局表示，這次展覽不僅在園區主場館展出，更特別設置衛星展區於中國醫藥大學兒童醫院及台中市霧峰區桐林國民小學，讓更多孩子，無論身處何地，都能享受到藝術的滋養。

文化部文化資產局局長陳濟民在開幕儀式上表示，這是國際插畫展在園區舉辦的第五年，展出的作品皆來自國際知名獎項，展現了極高的藝術水準。透過這些展覽，都已將藝術資源帶入偏鄉學校，今年更進一步將觸角延伸至兒童醫院，體現了近年歐美流行的藝術治療概念。

陳濟民強調，藝術作品如同社會處方籤，能透過刺激五感、舒緩身心達到療癒效果，尤其對病童而言，充滿色彩與想像力的藝術作品能成為他們心靈的避風港，減輕病痛帶來的壓力和焦慮。

選擇桐林國小作為衛星展區，則是基於縮小城鄉文化資源差距的考量。陳濟民指出，偏鄉學童獲得文化資源的機會相對較少，而插畫作品融合故事、文字與創作者的文化背景，能讓孩子們透過藝術，理解不同國家的文化內涵，啟發他們對人生的思考，甚至激發他們成為未來的藝術鑑賞者或創作者。

這次展覽匯集了來自25個國家、42位國際插畫家的214幅作品，呈現豐富多元的藝術視覺風貌。此外，展覽也特別邀請13位台灣文資新秀藝術家參與，展出19件獨具特色的立體作品，展現台灣藝術家的創作能量。