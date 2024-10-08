　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「在家種一片森林」國際插畫展　文化資產園區登場

▲「在家種一片森林」國際插畫展，文化資產園區登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲「在家種一片森林」國際插畫展，文化資產園區登場。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

文化部文化資產局今（8）日於文化資產園區1916工坊隆重推出「在家種一片森林－國際插畫暨文資藝術療癒展」，將藝術療癒的觸角延伸至偏鄉與醫院，展現文化平權的理念。文資局表示，這次展覽不僅在園區主場館展出，更特別設置衛星展區於中國醫藥大學兒童醫院及台中市霧峰區桐林國民小學，讓更多孩子，無論身處何地，都能享受到藝術的滋養。

文化部文化資產局局長陳濟民在開幕儀式上表示，這是國際插畫展在園區舉辦的第五年，展出的作品皆來自國際知名獎項，展現了極高的藝術水準。透過這些展覽，都已將藝術資源帶入偏鄉學校，今年更進一步將觸角延伸至兒童醫院，體現了近年歐美流行的藝術治療概念。

陳濟民強調，藝術作品如同社會處方籤，能透過刺激五感、舒緩身心達到療癒效果，尤其對病童而言，充滿色彩與想像力的藝術作品能成為他們心靈的避風港，減輕病痛帶來的壓力和焦慮。

選擇桐林國小作為衛星展區，則是基於縮小城鄉文化資源差距的考量。陳濟民指出，偏鄉學童獲得文化資源的機會相對較少，而插畫作品融合故事、文字與創作者的文化背景，能讓孩子們透過藝術，理解不同國家的文化內涵，啟發他們對人生的思考，甚至激發他們成為未來的藝術鑑賞者或創作者。

這次展覽匯集了來自25個國家、42位國際插畫家的214幅作品，呈現豐富多元的藝術視覺風貌。此外，展覽也特別邀請13位台灣文資新秀藝術家參與，展出19件獨具特色的立體作品，展現台灣藝術家的創作能量。

ET快訊
獨／某網媒收「炸彈恐嚇信」
男大生去年中頭獎買00922　抱到今天賺191萬
美女主播虞承璇　搭檔「將軍父親」！轉播國慶新聞史上首次
曝「柯帳房橘子」祖母是這人　楊斯棓憶獎學金爭議：難怪魚水互幫
北台灣「階梯式降溫」最冷剩21度　一圖看降雨趨勢
快訊／台中高中生墜樓　無呼吸心跳
汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

8醫院放流水「抗生素超標」凌濤籲桃園重視　蘇俊賓承諾三管齊下

瑪利亞基金會守護身心障礙　骨科權威李光申提供衛教諮詢

為民眾打造求職利器！　嘉義就業中心AI課程提升職場競爭力

就業中心青年職得好評計畫　協助青年成功就業

「在家種一片森林」國際插畫展　文化資產園區登場

新北瑞芳警守護銀髮族　結合重陽節宣導反詐提高識詐能力

發表善終三法宣導片　黃偉哲籲預立人生最終醫療決策做最好生命安排

快訊／台南麻豆區謝厝寮民宅傳火警　消防人員搶救滅火

黑白大廚正夯　蔡宗豪請農業局結合廚藝大賽行銷農產品

建立友善安全交通環境！　雲林縣地方交安宣導啟動

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

柴不要穿！穿自製雨衣超氣　爸：是你下雨還要去散步的

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

8醫院放流水「抗生素超標」凌濤籲桃園重視　蘇俊賓承諾三管齊下

瑪利亞基金會守護身心障礙　骨科權威李光申提供衛教諮詢

為民眾打造求職利器！　嘉義就業中心AI課程提升職場競爭力

就業中心青年職得好評計畫　協助青年成功就業

「在家種一片森林」國際插畫展　文化資產園區登場

新北瑞芳警守護銀髮族　結合重陽節宣導反詐提高識詐能力

發表善終三法宣導片　黃偉哲籲預立人生最終醫療決策做最好生命安排

快訊／台南麻豆區謝厝寮民宅傳火警　消防人員搶救滅火

黑白大廚正夯　蔡宗豪請農業局結合廚藝大賽行銷農產品

建立友善安全交通環境！　雲林縣地方交安宣導啟動

AI應用需求續強！國巨9月營收年增10%　Q3再寫單季歷史新高

范丞丞跟女神楊紫拍吻戲！脫口「從小看妳戲長大」她真實反應曝光

泰國男騎電動自行車遭攔查　粗話辱警還比中指...下場曝光

李翊君開唱罕見「一套服裝穿到底」　唱到滿身汗還喊爽：有夠暢快

黃教漳高票連任北市進出口公會理事長　未來要用AI協助會員拓展業務

8醫院放流水「抗生素超標」凌濤籲桃園重視　蘇俊賓承諾三管齊下

獨／台灣某網媒收「炸彈恐嚇信」　要脅下架《國有器官》相關報導

陷阱題無誤！峮峮玩遊戲脫口「精神攻擊」KID秒變臉走心

瑪利亞基金會守護身心障礙　骨科權威李光申提供衛教諮詢

台驊9月營收年增85%　Q4海運靠減班穩運價.....但空運迎來旺季

陸男洗車突下車開後座門　機器仍運轉！門被卡住撞壞

地方熱門新聞

台東離奇死亡車禍　死者7天前才因竊盜被聲押未准

男子停役後欠款165萬元拒繳強制執行管收獲准

基隆首核發泡水車慰助金　放寬住屋受損申請條件

2024國慶焰火！交通攻略一次看　4條接駁全線免費

台南女看護直播猥褻阿公　二審改判6月

桃園報廢YouBike1.0　議員揭逾5千輛苦無去處

文藻大學被吹破爛「轟炸慘照」曝

台南大內長照中心火警業者及護理師及時滅火疏散住民未釀災

台電南投區處動員南下屏東縣支援搶修復電

山陀兒重創金山　朱銘美術館災後慘況曝

高鐵大道通車啟用！雲林交通便利動線再提升

台南左鎮噶瑪噶居寺購置小家電贈左鎮區65歲長者

慶賀重陽節台南市今發放重陽敬老金36萬多人受惠

土城LG09站變電所室內化　都市計畫變更增加公園綠地

更多熱門

相關新聞

「畫，25」畫展　回顧舊災區今昔至9／30

「畫，25」畫展　回顧舊災區今昔至9／30

921地震將屆滿25周年，新故鄉文教基金會特別規劃「畫，25」展覽活動，邀請11位藝術家重回舊災區，以繪畫呈現震後地貌的今昔變化和人們重建的堅韌與毅力，也透過藝術的力量回顧歷史、將記憶傳承給下一世代，為未來的防災教育、打造韌性家園培養出更大的能量。

國寶畫師「顏振發」首辦畫展

國寶畫師「顏振發」首辦畫展

癌末婦與時間賽跑　撐身體辦畫展圓夢

癌末婦與時間賽跑　撐身體辦畫展圓夢

林保署南投分署邀請賽德克族人分享傳統文化

林保署南投分署邀請賽德克族人分享傳統文化

基隆36畫家百號油畫特展　邱佩琳作品女孩有故事

基隆36畫家百號油畫特展　邱佩琳作品女孩有故事

關鍵字：

文資局畫展

讀者迴響

熱門新聞

快訊／56歲汪建民離世！

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」

「PEETA葛格」驗尿陰性　涉持毒遭偵辦

汪建民肺腺癌逝！醫示警8症狀「常被誤認感冒」

即／清泉崗基地爆意外！士兵打靶「子彈貫穿臉部」送醫亡

汪建民過世！馬國畢發聲

汪建民生前女友意外曝光

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

即／逢甲商圈大火「市府陷濃煙中」消防灌救中

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！妻無奈揭真相

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

柴不要穿！穿自製雨衣超氣　爸：是你下雨還要去散步的

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面