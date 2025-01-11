屏東新埤鄉長補選結果出爐　曾明輝拿下最高票當選

▲屏東縣新埤鄉長、內埔鄉振豐村長及牡丹鄉石門村長11日進行補選 。（圖／選委會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新埤鄉長、內埔鄉振豐村長，以及牡丹鄉石門村長今(11)日進行補選，新埤鄉長有4人登記參選，由曾明輝拿到最高票；內埔鄉振豐村長由賴傳麟457票當選，牡丹鄉石門村長由1號尤太風336票當選。

新埤鄉長潘和源前年以無黨籍參選，卻高掛「全力支持民進黨唯一提名」的布條，被依違反公職人員選舉罷免法起訴，一審獲判無罪，二審逆轉判8月徒刑，最高法院駁回上訴定讞，潘確定入獄，由於任期逾2年，屏東縣政府進行補選。

今天進行投開票作業，票統計結果，選舉人數8244人，投票數 4211 人，投票率 51.08%；候選人得票數，1號曾明輝1547票；2號林愛玲1093票；3號王永豐1221票；4號潘良育313票。無效票37票。

內埔鄉振豐村選舉人數1466人，投票數842人，投票率57.44 %，候選人得票數，1號張讓光48票；2號賴傳麟457票；3號劉世琪299票；4號賴繪心27票；無效票11票。

牡丹鄉石門村，選舉人數1494人，投票數 902人，投票率60.37 %；候選人得票數，1號尤太風336票；2號古英勇309票；3號陳志憲254票；無效票3票。

開票結果有待選務單位審定後公告當選人名單。