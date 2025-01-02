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藍營草屯鎮長候選人被控「李朝卿第二」　家族企業攬縣府34億工程

▲▼民進黨中央黨部與南投縣黨部今（2日）召開「繁榮工程、幸福賜家」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨中央黨部與南投縣黨部今（2日）召開「繁榮工程、幸福賜家」記者會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

南投縣草屯鎮長補選將於18日舉行，民進黨中央黨部與南投縣黨部今（2日）召開「繁榮工程、幸福賜家」記者會，直指國民黨候選人簡賜勝利益迴避與工程標案上疑慮。民進黨南投縣黨部踢爆，自簡賜勝2014年當選議員後，其家族企業總福營造當年得標金額激增近八倍，過去十年總得標金額高達34億元，還有570筆小型工程補助款，甚至簡政見中提到的「九九峰遊憩園區」，得標廠商正是總福營造，是否已違反《公職人員利益衝突迴避法》，甚至涉及圖利罪嫌？呼籲監察院及檢調單位展開深入調查。

南投縣黨部發言人陳紀衡表示，此次記者會的主題「繁榮工程、幸福賜家」，是回應國民黨候選人簡賜勝的競選口號「繁榮創新，幸福草屯」。經地方黨部調查發現，簡賜勝長期涉及利益迴避問題，而民進黨候選人蔡銘軒與之形成強烈對比。

陳紀衡指出，蔡銘軒致力於保存地方文化，創立社會企業型工作室；而簡賜勝則出身政治世家，其父曾擔任三屆縣議員，自己更與家族企業「總福營造」關係密切。雖簡賜勝於擔任民代後辭去董事長職位，但其子目前仍為該公司的總經理。

陳紀衡爆料，根據政府採購網資料，自簡賜勝2014年當選議員後，總福營造當年得標金額激增近八倍，過去十年總得標金額高達34億元，其中兩年更超過7億元。此數據顯示簡賜勝家族企業與政府標案的深度聯繫。

南投縣黨部主委陳玉鈴指出，簡賜勝的服務處設於總福營造的總福會館內，其與家族企業的關聯十分明顯。簡賜勝政見中提到的「九九峰遊憩園區」，得標廠商正是其家族企業總福營造，標案金額高達一億多元。此外，十年來的570筆小型工程補助款總計超過7千萬元，其中多筆標案也由總福營造得標。這樣的情況是否已違反《公職人員利益衝突迴避法》，甚至涉及圖利罪嫌？呼籲監察院及檢調單位展開深入調查。

陳玉鈴強調，讓簡賜勝當選草屯鎮長，恐怕會讓未來的工程標案重蹈覆轍，甚至更加圖利其家族。基於對草屯鎮未來發展的關注，以及保護簡賜勝不重蹈前南投縣長李朝卿覆轍的立場，呼籲選民三思，選擇真正以公共利益為重的候選人，拒絕不當利益輸送，還給草屯一個清廉透明的未來。

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