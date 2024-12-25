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4鄉鎮市長攜手站台　蔡銘軒推建設三箭、鳥嘴潭人工湖政見

▲竹北市長鄭朝方、彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明、魚池鄉長劉啟帆合體推薦蔡銘軒。（圖／蔡銘軒競選總部提供，下同）

▲蔡銘軒（中）邀請魚池鄉長劉啟帆（左起）、彰化市長林世賢、竹北市長鄭朝方、芬園鄉長林世明合體站台。（圖／蔡銘軒競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長明年1月18日將進行補選，民進黨候選人蔡銘軒於23日提出「墓仔埔變公園」、「爭取鳥嘴潭人工湖成為觀光遊憩區」等「草屯建設三支箭」政見，並邀請竹北市長鄭朝方、彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明、魚池鄉長劉啟帆等4位各縣市的黨籍鄉鎮長們齊聚站台。

蔡銘軒表示，先前已提出最直接有感的四大福利津貼政策，進而要幫草屯鎮創造更多收益，所以再提出草屯政策三箭，除推動公墓公園化、鳥嘴潭觀光遊憩區，還要盤點鎮有財產、擴大公共造產收益，回饋給鎮民更多福利；他也會秉持說到做到的原則，而不是開空頭支票，同時感謝有這麼多「五星鄉鎮」的前輩來給予推薦。

▲竹北市長鄭朝方、彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明、魚池鄉長劉啟帆合體推薦蔡銘軒。（圖／蔡銘軒競選總部提供）

蔡銘軒也說，最近終於看到對手簡賜勝的六大政見，其中的青年住宅、小草市集活動、酷比樂園，他在縣議員任內都已和民進黨黨團持續推動爭取，因此希望對手不會再有「債留子孫、虧空鎮庫」的說法，且只要對手提出的任何有建設性的政見，他也會加以實現、一起為草屯來努力。

鄭朝方說，中央對竹北市的投資非常可觀，因此可以對市民提供實際的福利，而蔡銘軒跟中央的關係非常好，相信所有開出的福利政見支票，都可以跟中央一同努力完成；林世賢指出，蔡銘軒的「墓仔埔變公園」政見，目前目標土地屬於禁葬，而前鎮長洪國浩為鎮庫留下非常多的財富，其傳承的經驗加上蔡銘軒的願景、思想，一定能將其政見實現，他也會傳承彰化市BOT的建設經驗，讓所有鄉鎮都看到草屯的進步。

林世明認為，草屯跟芬園是同一個生活圈，也是他的第二故鄉，而蔡銘軒當選後將盤點鎮有財產、擴大公共造產收益，一定會讓草屯持續繁華、作為升格為草屯市的保證；劉啟帆表示，蔡銘軒的所有政見都非常符合目前現代人所有的需求，如果順利當選，鳥嘴潭渴望與日月潭一樣吸引觀光人潮，也會為鎮公所爭取到鳥嘴潭人工湖的回饋金。

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