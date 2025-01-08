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綠批議員任內增破億不動產　簡賜勝團隊：如實向監院申報

▲民進黨立委王定宇質疑國民黨及草屯鎮長候選人簡賜勝財產來源不明。（圖／民進黨南投縣黨部提供，下同）

▲民進黨立委王定宇質疑國民黨及草屯鎮長候選人簡賜勝財產來源不明。（圖／民進黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長將於1月18日進行補選，民進黨持續追打國民黨候選人簡賜勝家族企業營收和個人財產問題，質疑其擔任縣議員10年期間內、公職月收入8萬左右，名下竟增加總值破億的不動產，而競選對手蔡銘軒從政時間相同，也只貸款約700萬元買下1棟29坪的房子，呼籲簡賜勝公開解釋其財產來源。

簡賜勝競選團隊總幹事周信利則回應，公職人員的財產流動消漲，自有政府的主管機關監督；簡賜勝擔任縣議員十年，每年都有向監察院進行公職人員財產申報，若有申報不實被查到，馬上會被科罰，並非競選對手可以信口開河、隨便指摘。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴議員、發言人陳紀衡及立委王定宇於6日召開記者會；陳紀衡表示，簡賜勝先前稱十年前、當選縣議員前就脫離其家族企業「總福營造」，但三屆議員任期內卻增加總值破億、總面積近萬平方公尺的不動產，認為其公職收入根本無法購買這麼多不動產，也質疑若金源是來自總福營造的盈利，又是否透過合法分配所得且依法繳稅。

陳玉鈴指出，根據媒體報導及簡賜勝競選團隊總幹事所言，其子為總福營造現任總經理，又根據台灣公司網的公開資料，現任董事長的持股股份僅佔一小部分，簡妻的持股卻是現任董事長的數倍之多，還不計其他家族成員持股，顯示此董事長並非公司實際掌控者，並喊話簡賜勝公布該公司的股東名單以及持股數，向民眾說明簡賜勝家族對總福營造的掌握有多深。

王定宇也說，簡賜勝不但妻兒與總福營造關係匪淺，其議員服務處甚至設在總福營造的會館內，是否依法財產申報、政治獻金申報？經查該公司光是南投縣政府的標案就超過七億，負責監督縣府的議員卻左手監督、右手拿政府的工程；而民意代表利益迴避的原則，就是自己主責相關的監督範圍內，不能做與自己、二等親內的親屬相關的利益等價內容，難簡賜勝的小孩跟老婆不是二等親內嗎？

王定宇進一步強調，簡賜勝質疑蔡銘軒當民代期間買了一間29坪的房子，背6、7百萬的房貸，認為這樣不適當，但蔡銘軒的不動產就是一般人的置產情形，簡自己財產增加幅度卻有過之而無不及，不知利益迴避、也不知庶民生活如何，「到底適不適任草屯鎮長？」

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