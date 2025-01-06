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簡草屯鎮長補選！他被控助家族企業得34億標案　反告違反選罷法

▲綠營告發國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝違反公務人員利益衝突迴避法。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

▲綠營上周告發國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝違反公務人員利益衝突迴避法。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長補選將於本18日舉行，民進黨南投縣黨部連日指控國民黨候選人簡賜勝在3屆縣議員的10年任內，其家族企業「總福營造」政府標案得標金額高達34億元，涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》，並向檢方告發；簡賜勝競選團隊則澄清其擔任縣議員前即由其子接手經營該公司，今天也委由律師提告民進黨違反《選罷法》、意圖使人不當選。

民進黨中央黨部發言人吳崢、南投縣黨部主委陳玉鈴和發言人陳紀衡於2日共同召開記者會，指出出身政治世家的簡賜勝曾任「總福營造」董事長，雖於擔任民代後辭去董事長職位，但其子目前仍為該公司的總經理，為《公職人員利益衝突迴避法》所規定「公職人員之二親等以內親屬」的關係人；且根據政府採購網資料，該公司在簡首度當選議員的2014年，該公司當年得標金額即激增近8倍，過去十年總得標金額則高達34億元，其中兩年更超過7億元。

綠營表示，簡賜勝政見中提到的「九九峰遊憩園區」，得標廠商正是總福營造，標案金額高達一億多元；此外，十年來的570筆小型工程補助款總計超過7千萬元，其中多筆標案也由總福營造得標，質疑已違反《公職人員利益衝突迴避法》，甚至涉及圖利罪嫌，並於3日至南投地檢署遞狀告發簡賜勝，「希望不會出現南投版的林姿妙。」

▲簡賜勝競選團隊今赴南投地檢署提告綠營違反選罷法、意圖使人不當選。（圖／簡賜勝競選團隊提供）

▲簡賜勝競選團隊今赴南投地檢署提告綠營違反選罷法、意圖使人不當選。（圖／簡賜勝競選團隊提供）

簡賜勝競選團隊今天則委任律師羅閎逸、羅泳姍，前往南投地檢署遞狀控告吳崢、陳玉鈴和陳紀衡散佈不實謠言，足以影響選舉結果，已觸犯加重誹謗罪和違反《公職人員選舉罷免法》；羅泳姍指出，陳玉鈴等人2日在台北市召開的記者會中，以灌水的數據，和剪接等不實的資料，誣指簡賜勝承攬公共工程、違反公職人員利益衝突迴避法。

簡賜勝競選團隊總幹事周信利說，總福營造公司是一家甲級營造商，在中彰投地區承攬工程，也有水利署或公路總局的標案，並不侷限在南投縣政府；一家甲級營造公司一年承攬三億餘元的工程實屬合理，而工程品質更先後獲行政院「公共工程金質獎」和勞動部「工程金安獎」。

周信利表示，簡賜勝擔任縣議員前，就將該公司交給具台科大營造工程碩士學位的兒子經營、作為專業經理人；簡賜勝的父親簡沛霖也獲蘇貞昌和陳建仁二位行政院長聘為行政院顧問，其家族貢獻獲中央政府肯定，批評吳崢等人在記者會敘述，悖離事實、混淆視聽，「這是很低級的選舉手法。」

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