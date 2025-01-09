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綠爆九九峰招待所過半屬違建　簡賜勝團隊反批蔡銘軒沒拆自家違建

▲綠營指控國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝於九九峰遊憩園區旁開設的民宿為違建。（圖／民進黨南投縣黨部提供，下同）

▲綠營指控國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝於九九峰遊憩園區旁開設的民宿為違建。（圖／民進黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長將於1月18日進行補選，民進黨陣營今天踢爆，國民黨候選人簡賜勝家族企業「總福營造」不但承攬政府標案「九九峰遊憩園區」，簡本人在該園區旁所擁有的招待所暨收費民宿，更屬占用農牧用地的違建，質疑違反公共安全使用規範、是否以民代特權施壓縣府放行更換執照，要求簡賜勝說明清楚。

民進黨南投縣黨部今日與立委林楚茵共同召開記者會，林楚茵表示，「爭取九九峰遊憩園區建設」是簡賜勝提出的政績之一，先前綠營已質疑他是自己爭取、自己標，左手通右手；近期更接獲民眾舉報有一棟名為「陽光會館」的招待所落座於九九峰遊憩園區旁，經謄本調查，發現該筆土地為農牧用地，簡姓所有權人的住址正是「總福營造」的總福會館內，疑為簡賜勝本人。

▲綠營指控國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝於九九峰遊憩園區旁開設的民宿為違建。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

林楚茵更指出，「陽光會館」內附屬的大餐廳、游泳池，甚至電梯等重要設備都是沒有使用執照的違建，違建比超過50%，卻被當作對外營業的民宿，開放公眾消費使用，恐違反公共安全使用規範，縣府審查人員去年卻仍發給使用執照，「有沒有特權介入呢？簡賜勝的這項『政績』到底是圖利了誰？」

陳玉鈴則批評，簡賜勝不僅對自身縣議員任內的利益迴避、財產來源不明問題避重就輕或含糊帶過，甚至看到質疑他的文宣內容就大發雷霆，甚至曾在大庭廣眾下氣憤質問民進黨候選人蔡銘軒，情商如此低落又傲慢的候選人，之後要如何管理草屯鎮並接受鎮民的監督？鎮民應好好檢視他到底適不適合當草屯鎮長。

▲國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝。（圖／記者高堂堯攝）

▲國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝（前排中）。（圖／記者高堂堯攝）

簡賜勝競選總部回應，九九峰「陽光會館」是經仲介媒介購買的二手屋，剛買來就是現今的格局、並未二度施工，也不知道其中有違建，並反批蔡銘軒去年競選立委時，也被爆出位在草屯市區的自家透天厝，加蓋的四樓是違建，當時保證會自行拆除，結果直到選完都沒動靜，南投縣政府亦表示該棟已列入待拆的違建。

簡賜勝也澄清，他和蔡銘軒是縣議會同僚，當天兩人併肩而坐，「我只是拿出一份選舉文宣告訴對方，講話要有根據，不能隨便抹黑，選完大家還是要相見」如此竟被說成是在恐嚇，讓人啼笑皆非，也認為對手無的放矢、一再撥髒水抹黑，對他很不公平。

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