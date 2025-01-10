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藍白聯手否決《憲訴法》覆議案　時力：有這種在野黨是台灣不幸

▲▼立法院針對《憲訴法》覆議案展開投票。（圖／記者杜冠霖攝）

▲立法院針對《憲訴法》覆議案展開投票。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（10日）表決《憲法訴訟法》覆議案。在藍白合作情況下，以62票反對、51票贊成，維持立法院原決議，行政院所提覆議案未通過。對此，時代力量稍早表示，毫不意外，國民黨祕書長黃健庭的說法更坐實這次修法就是要報復憲法法庭，而報復憲法法庭的藍白兩黨，明天還要在司法節走上街頭，以司法正義為名赤裸裸的干預司法，挑戰司法審判的獨立性。有這樣的在野黨是台灣的不幸。

今立法院會針對《憲法訴訟法》修正覆議案表決，全體委員下午3點5分即投票完畢，隨後進行開票，根據投票結果，113位立委投票，62票反對、51票贊成，維持立法院原決議，行政院所提覆議案未通過。藍綠白三黨團票票入匭，並未如前幾次表決時有委員跑票或投錯票。

對此，時代力量表示，毫不意外，行政院針對《憲法訴訟法》所提出的覆議案，稍早遭藍、白聯手否決。破百位的法律學者對立法院發出沈痛呼籲，還是無法動搖藍、白通過惡法的決心，國民黨秘書長黃健庭在投票前一席「無法接受大法官否決國會法案」的說法，更坐實了這次修法，就是為了報復憲法法庭。

時力指出，藍白兩黨為了自己的政治仇恨，犧牲民眾權益、破壞憲政體制，我們完全無法接受。接下來，因《憲法訴訟法》修法後規範的大法官人數不足，將導致九成以上與人民權益相關的案件，無法由憲法法庭作出裁決，只能因「人數不足」將案件駁回、不受理，憲法法庭徹底癱瘓，所有釋憲案都將停擺。

時力說明，依照《憲法》，三讀後的法案，總統必須在10天內公布，並在總統公布後的第三天正式生效，呼籲府院，儘速尋求釋憲、暫時處分等救濟手段。同時，也要呼籲賴清德總統，儘速提名大法官人選，讓憲法法庭可以繼續基本的運作。

時力直言，最諷刺的是，報復憲法法庭的藍白兩黨，明天還要在司法節走上街頭，以司法正義為名，赤裸裸的干預司法，持續挑戰司法審判的獨立性。有這樣的在野黨，真是台灣的不幸。

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