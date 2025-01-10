快訊／票票入匭！藍白聯手再贏表決　《憲訴法》修正覆議案未通過

▲立法院針對《憲訴法》覆議案展開投票。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（10日）預計表決《憲法訴訟法》覆議案。民眾黨團提議變更議程，上午改為全院委員會審查，各黨立委發言後，下午進行投票表決，稍早，表決結果出爐，在藍白合作情況下，113位立委投票，62票反對、51票贊成，維持立法院原決議，行政院所提覆議案未通過。

民眾黨團跟國民黨團總召傅崐萁等人提案，今將《憲法訴訟法》覆議案，列報告事項後，同日改開全院委員會審查，審查時不邀請行政院長卓榮泰列席說明，國民黨團推派三人、民進黨團推派三人、民眾黨團一人交叉發言，每人發言五分鐘，逾時視同放棄。

全院委員會審查完畢後，下午兩點半改開院會進行覆議案記名投票表決，院會延長至表決完成，因故未完成表決則下周二繼續進行表決至完畢，才進行後續討論事項。表決領投票時間二個小時，隨即進行開票，各黨團分別推派翁曉玲、陳培瑜、吳春城擔任監票員。

而全體委員3點5分即投票完畢，隨後進行開票，根據投票結果，113位立委投票，62票反對、51票贊成，維持立法院原決議，行政院所提覆議案未通過。藍綠白三黨團票票入匭，並未如前幾次表決時有委員跑票或投錯票的情形發生。

