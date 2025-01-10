柯建銘指覆議案今處理「民進黨不可能違憲」　跟傅崐萁協調因一事破局

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（10日）預計表決《憲法訴訟法》覆議案。民進黨團總召柯建銘稍早受訪時表示，既然覆議案來了，我們不會違憲，該表決就表決，若卡住是天大的事情，民進黨團不可能搞破壞違憲，通過後行政院該副署就副署、該公告就公告，未來就只有釋憲跟暫時處分的問題。柯也透露，昨天跟國民黨團總召傅崐萁溝通，其他議案民進黨團都可以配合，但不能刪掉潛艦預算，但傅崐萁說沒辦法答應。

民進黨團今早召開黨團大會，會後柯建銘受訪時表示，立法院通過法案有兩種途徑，一個是立法院自己去釋憲，後來暫時處分，上次擴權法案就是如此，另一個行政院對於立院通過法案、預算案有窒礙難行之處，提覆議送到立法院，這是行政跟立法之間的關係，覆議當然有憲法增修條文規定，至少十日內召集、15天要完成，都寫得很清楚，今天要處理了。

柯建銘指出，昨天有跟傅崐萁講，很多事情可以一起談，包括什麼時候休會、總預算要不要處理、包含選罷法n+1，這都可以面對，但要談一個最重要問題，潛艦預算不能刪掉，傅崐萁沒辦法答應，我說他只要答應這個，我們其他都配合，16號要配合韓國瑜跟江啟臣去美國也可以，這是我們底線。

柯建銘直言，昨天就引蛇出洞，國民黨就是配合中國，要讓潛艦不能做，之後也要面對。所以昨天自己講，若不好好談，讓你們覆議案走不下去，剛才黨團會議重大決議，既然覆議案來了，我們不會違憲，該表決就表決，我們不會破壞覆議案，若卡住是天大的事情，通過後行政院該副署就副署、該公告就公告，未來就只有釋憲跟暫時處分的問題。

柯建銘表示，大家很清楚，國民黨一定會刪潛艦預算，這個黨到底聽習近平主持的嗎？後續怎麼樣我們自己來，今天覆議案很簡單，越快越好，今天最後一天了，橫豎都尊重憲法，今天是院會，報告事項去變更改為全院委員會，我們都配合，越快越好，今天早上結束也可以，以上就是黨團立場。

對於覆議後有三天空窗期？柯建銘指出，那個不可能，憲法不是這樣解釋，倒是有暫時處分、釋憲，公告前三天空窗期的巧門不通的。爭點就在暫時處分看法。

柯建銘強調，民進黨團不可能搞破壞變成違憲，變違憲政府就不對了，自己一輩子都在講要遵守憲法，所以立法委員跟政務官要有公法跟憲法常識，國民黨沒有，都是義和團，憲法拿來亂改、亂擴權，他們最後一定失敗、物極必反，國民黨看起來比義和團還義和團，不懂憲法也不懂公法，喊爽的而已，最後注定失敗，最好繼續這樣做。