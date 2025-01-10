買刮刮樂「先問ChatGPT」掀跟風潮！大票實測驚呆：超扯

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每次農曆春節將近，不少人會開始買刮刮樂試手氣。有民眾不知選幾號，請ChatGPT機器人「1至19號挑一個」，結果花了2000元刮中5000元。網上因此掀起問AI熱潮，網友紛紛回報，「100塊玩3張還回本，值了」、「超扯，用它選號買2000中了1萬。」但也有人苦笑，「它幫我選五個然後沒中」、「為什麼只有我沒中？」

有男網友在Threads分享，最近心血來潮問ChatGPT，「幫我選一張2000元的刮刮樂，會中獎的號碼1至19號」，結果ChatGPT秒幫選15號，還稱「感覺這張會給你帶來好運，中大獎記得跟我分享喔！」他就照ChatGPT所挑的，到彩券行買了2000元、尾數15號的刮刮樂，竟然真的中了5000元，不禁驚呼「GPT真的太扯！」

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Threads上便掀起一陣買刮刮樂「先問GPT」熱潮，有不少網友一試驚呆，「朋友前幾天一直哀刮刮樂都沒中，轉發給她去試試看，還真的中了」、「買了2張，2張它選的號碼都有中。」

不過，幾家歡樂幾家愁，也有人苦笑，「方法也試了 現在輸一本 有人有頭緒嗎？」「問GPT刮刮樂號碼，兩張它推薦的97都摃龜，我自己選37回本100」、「我試了三次都沒有中。」有不少網友則表示，大多是回本而已，「我只買一張，雖然只是賺回本，但還是覺得很扯。」

還有人分析，這感覺跟選擇哪種類型的刮刮卡也有關，因為中獎率、回本率都不太一樣，「（原PO選的）刮刮樂的機率中獎率很高，50%，昨天也是刮回本。」也有人笑呼，「彩券老闆娘看到客人們手機介面都是黑白的，不知道在忙什麼」、「純屬運氣」。