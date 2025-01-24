2025年「刮刮樂攻略」來了！100%中獎率買這張　6面額最佳解曝

▲很多人過年必玩刮刮樂。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到過年期間，很多人都會想玩刮刮樂試試手氣，如果想要中獎或刮回本，其實有攻略！臉書粉專「股海筋肉人」就整理出攻略，曝光36檔刮刮樂預期可回收金額、預期每百元可回收金額以及中獎率，並提醒大家「所有獎券期望值都還是負的，量力而為」。

臉書粉專「股海筋肉人」發文貼出「蛇年新年期間的36檔刮刮樂攻略」，從圖片可見，百元刮刮樂一共有7款，分別是旺旺來、歡樂賓果、聚寶盆、蛇年行大運超速777、萬勝大吉、錢進888，預期每百元可回收金額落在59.8元至62.9元，其中中獎率最高的是「蛇年行大運」，為50.1%。

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200元部分共有19款，分別是恭喜發財、加倍旺、一路發、金蛇報喜、龍來發、蛇麼都發、年貨大街、黃金滿屋、金喜圓滿、心想事成、獎金樂翻倍、必勝派對、歡樂鑽滿天、超級幸運星、金愛台灣、猜拳高手、點食成金、哈樂贏、百萬響叮噹，預期每百元可回收金額落在61元至65.4元間，而中獎率最高的是「金蛇報喜」，為50.35%。

300元刮刮樂有3款，分別是鈔票一把抓、金幣大作戰、無敵威力，預期每百元可回收金額落在64.8元至65.9元間，而中獎率最高的是「鈔票一把抓」，為37.04%。

500元刮刮樂有4款，為財神發紅包、招財進寶、金蛇獎、10來添金，預期每百元可回收金額落在67.5元至69.6元間，其中「金蛇獎」中獎率100%，只要購買就一定會中獎。

1000元刮刮樂有兩款，是1000萬大富翁和1200萬大吉利，預期每百元可回收金額為74元和73.09元，中獎率是60.01%和70%；2000元刮刮樂為2000萬超級紅包，預期每百元可回收金額為72.62元，中獎率為69.33%。

針對預期可回收金額，粉專列出各個面額刮刮樂的「最佳解」：

2000元：僅一檔「2,000萬超級紅包」

1000元：「1,000萬大富翁」

500元：「財神發紅包」

300元：「鈔票一把抓」

200元：「恭喜發財」

100元：「旺旺來」

股海筋肉人強調，所有刮刮樂的「期望值都還是負的」，務必量力而為。此外，若只是想體驗中獎喜悅，不在乎損益的話，可以考慮500元的「金蛇獎」。

※本文獲「股海筋肉人」授權引用