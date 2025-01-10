跨年夜喝下「陌生人送的飲料」　女返家後全身不停抽搐差點死亡

▲女子懷疑飲料被下毒。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國懷俄明州一名女子跨年時和朋友一起到酒吧慶祝，喝下陌生人提供的飲料，返家後突然開始口吐白沫，整個人不由自主一直抽搐，被未婚夫緊急撥打救護車送醫，後來發現飲料中加了防凍劑差點喪命。

身為2寶媽的23歲女子克萊恩(Kailey Kline)，跨年夜與朋友一起到懷俄明州科迪市(Cody)當地一間酒吧慶祝，凌晨1時未婚夫前來酒吧接她時，人看起來也一切正常，然而到家後不久就開始嘔吐。

克萊恩因為緊急情況被送醫時，醫護人員查不出她是因為什麼原因導致身體出狀況，她告訴醫護人員，懷疑自己的飲料被下毒。

克萊恩的母親安柏(Amber Espinoza)表示，女兒平時很少到外面喝酒，所以當陌生人給她飲料時可能危機意識不夠，所以喝下了有問題的飲料。

醫護人員讓克萊恩進行藥物測試卻查不出任何東西，直到他們懷疑可能是防凍劑中毒，給了解毒劑後症狀才終於好轉，克萊恩後來才知道，防凍劑因為有甜味，如果被混入有甜味的飲品中會很難察覺。

克萊恩如今雖然能夠出院，但未來仍有漫長的復健之路與治療要面對，家屬已在網路上舉辦募款活動，希望大家能夠幫忙，目前案件警方正在調查中。