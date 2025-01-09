高速公路被切車超火大！男記下「賭爛司機車牌」　中1千多萬元

▲男不爽記下車牌號碼，竟讓他中獎。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州一名男司機路上遇到不友善司機，氣得把對方的車牌號碼背下來，沒想到拿這個號碼去買Pick 5彩券，竟然中了50萬美元（約台幣1,646萬元）大獎，意外因禍得福。

馬里蘭州樂透官員表示，居住在格倫伯尼區(Glen Burnie)的這名中獎男子，上月23日從外地開車返家途中，行駛在高速公路上時一輛汽車突然切進同車道，硬插在他的車子前面，讓他非常火大，所以他特別記下了對方的車牌。

男子當天稍晚返回居住地後，決定去當地商店Doc’s F&B Liquors用記下的車號購買彩券，一口氣買了10張相同號碼的Pick 5彩券，每張售價約1美元（約台幣32元），沒想到因此中獎。

男子領獎時表示，他買彩券時只是單純覺得，要買就買多一點，才會一口氣買了10張，結果每張彩券中5萬美元獎金（約台幣164萬元），總獎金高達50萬美元。

男子表示，他計畫把一部分獎金還債，剩下的會用來投資。售出彩券的商店也能因此獲得5,000美元（約台幣16萬元）獎勵金。類似事件也曾發生在2023年9月，當地一名50歲女子也是用新車的車牌號碼買Pick 5彩券，結果驚喜贏得5萬美元獎金。