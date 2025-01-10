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像是被炸彈炸過！　洛杉磯野火「災損恐飆破500億美元」

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。「帕利塞德野火」（Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯野火持續延燒，圖為規模最大的「帕利塞德野火」（Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯野火持續肆虐，延燒面積已逾2.5萬英畝，超過2000棟建築被毀，至少18萬人撤離，6人死亡，且傷亡可能持續上修。該郡警長魯納（Robert Luna）形容，受災地區「看起來就像被扔了一顆炸彈」，保險機構估算，災損可能達到500億美元。

洛杉磯7日起爆發大規模野火，其中帕利塞德野火（Palisades Fire）最早爆發，也是目前最大規模的火勢，甚至可能成為該州史上最具破壞性的火災，延燒面積已逾1.72萬英畝。

接下來，依序爆發伊頓野火（Eaton Fire）、赫斯特野火（Hurst Fire）、伍德利野火（Woodley Fire）、莉迪亞野火（Lidia Fire），以及威脅好萊塢山（Hollywood Hills）的「日落野火」。

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。「帕利塞德野火」（Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國加州洛杉磯「帕利塞德野火」（Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，儘管消防單位竭盡全力，帕利塞德野火、伊頓野火依然完全未獲控制。雖然其餘幾處火勢都有縮減、部分受控的跡象，但未來情況似乎不太樂觀。BBC天氣預報員凱斯盧卡斯（Sarah Keith-Lucas）指出，該地區至少到下周都不會下雨，意味著天氣條件依然非常有利於火勢延燒。

目前光是洛杉磯郡就有約18萬人收到疏散命令，還有另外20萬居民收到疏散警告，意味著他們也可能很快被要求離開家園。部分地區電力被切斷，交通堵塞情況惡化，加州大學洛杉磯分校（UCLA）等學校也被迫關閉。

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。「伊頓野火」（Eaton Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊頓野火目前也未獲控制。（圖／達志影像／美聯社）

許多政商名流及好萊塢巨星，都在社群媒體上表示心痛與哀悼。知名女記者、前加州州長夫人施賴弗（Maria Shriver）8日在X表示，「一切都沒了。我們的社區，我們的餐廳。消防員已經、也正在盡最大努力，但這場火勢規模浩大，並且失去控制。」

演員詹姆士伍茲（James Woods）從位於太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）的豪宅撤離隔天表示，「我們周圍的每一間房子都著火了。火災發生時，我們真的就在災難中心。太混亂了，就像地獄一樣。」

▲▼ 美國洛杉磯大火。圖為阿爾塔迪納（Altadena）。（圖／路透）

▲洛杉磯野火的災損金額可能達到500億美元。（圖／路透，下同。）

《華爾街日報》指出，洛杉磯火災可能是美國史上損失最慘重的野火。摩根大通分析師布拉爾（Jimmy Bhullar）9日表示，大火造成的經濟損失總額已經接近500億美元，是前一天估計值的2倍，其中包括超過200億美元的保險損失，「如果火勢無法獲得控制，甚至還會更多。」

不過，自然災害保險損失的最終統計金額，可能與最初估計值相差甚遠，尤其如果分析師在事件尚未落幕之前，就做出相關預測，因為他們是透過比較先前火災被毀財產的數量和平均價值，計算潛在損失。

▲▼ 洛杉磯野火。（圖／路透）

當局仍在調查野火確切起因，但加州消防局官員阿庫納（David Acuna）指出，該地區95%野火都是人為引發。官員們也指出，強風與乾旱使得植被非常乾燥易燃，火勢也因為「聖塔安娜風」（Santa Ana winds）加劇，這是一股溫暖、乾燥而強勁的風，從內陸吹向海岸，時速超過60英里（約時速97公里）。

此外，氣候變遷也讓美國西部越來越容易發生大規模野火。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，「氣候變遷，包括氣溫升高、乾旱時間延長、乾燥的大氣，成為美西野火風險與範圍增加的關鍵驅動因素。」

在過去，南加州的野火季節通常被認為是每年5月到10月，但加州州長紐森（Gavin Newsom）稍早指出，野火已經成為一項長期問題，「沒有野火季節，而是野火之年。」

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