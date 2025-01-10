金融時報：習近平將派高階特使出席川普就職典禮

▲川普先前不同尋常地邀請習近平出席本月20日的總統就職典禮，顯示他有意恢復在第一次執政期間與習近平的高層往來。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

根據英國「金融時報」（Financial Times）今天發自美國華府的報導，中國國家主席習近平將派遣高階特使赴美國參加新任總統川普的就職典禮。

中方任何官員出席這場典禮都將是前所未見，因為中國先前皆由駐美大使代表出席。

這則引述多人說法的報導提到，北京當局已告知川普團隊，這名特使將代替習近平出席典禮；消息人士還說，這名特使也將與川普團隊會談。報導指出，此一創舉目的是在川普新政府上任之初減緩兩國之間的摩擦。

川普先前不同尋常地邀請習近平出席本月20日的總統就職典禮，顯示他有意恢復在第一次執政期間與習近平的高層往來。

有些人說，習近平可能派遣國家副主席韓正赴美；另一個選項是外交部長王毅。

一名知情人士說，川普有些顧問希望中方派遣中國共產黨中央政治局常委蔡奇，身為習近平的親信，他的權力比韓正或王毅大得多。

另一名瞭解川普團隊內部觀點的消息人士說，鑒於川普邀請的是習近平，如果中方只派王毅或韓正層級的特使，川普可能會不滿。

一名中國議題專家說，美方不會認為王毅的層級足夠高，因為他的地位不如蔡奇和韓正，且是職業外交官。

中國駐華府大使館和川普團隊均未置評。

曾在白宮擔任中國事務高階顧問的韋德寧（Dennis Wilder）認為，川普行事可能太難以預料，習近平不會甘冒親自出席這場典禮的國內風險。

韋德寧說：「習近平可藉著派遣一名高階特使與川普及其內閣會面，展現他願意與川普政府有個好的開始，同時不必冒著無功而返或公開失了面子的風險。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）