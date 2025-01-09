跨年夜看煙火！女大生遭40名男子包圍　「多手伸進衣服中」侵犯

▲女控訴跨年夜被多男集體猥褻。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

比利時一名20歲女子和朋友跨年時到義大利米蘭慶祝新年，沒想到一群朋友在廣場上觀看煙火，要離開時突然遭一群陌生男子團團圍住，約30至40多名男把手伸進衣服中猥褻侵犯。

來自比利時列日市(Liege)的20歲女大生蘿拉(Laura Barbier)，跨年夜時與6名朋友，一共4女2男，一群人原本開心在米蘭大教堂外的廣場觀看煙火，由於後來有年輕人朝群眾放煙火，導致現場變得混亂，一行人決定趕緊離開，沒走多遠就遭到一群男子包圍。

Laura, la turista m0lestata in una Piazza Duomo a #Milano la notte di Capodanno piena di uomini che sventolavano bandiere di altri Paesi e che insultavano l'Italia e le nostre istituzioni.



L'intervista di @EugeniaFioreBen a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/U2bqw56mPd — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 8, 2025

蘿拉接受當地媒體採訪時表示，當他們試圖離開廣場時，突然遭約30或40名男子攔住，「他們擋住我們的路，不讓我們通過，就在那個時候，在場所有女生包含我的身體都被摸了，他們沒有脫我們的衣服，可是有人把手伸到我的褲子中，我的朋友則是胸部和臀部被摸」。

蘿拉表示，雖然2名男性友人試圖保護他們，但勢單力薄根本無法阻止，而且那群男人站得離他們非常近，讓他們幾乎無法移動，整個猥褻過程約維持了10分鐘，她也幾乎和朋友們分開，後來被當地一名義大利男子救出，那名男子的妻子也正遭到猥褻，「如果沒有他幫忙，我真的不知道我會被怎麼樣」。

蘿拉氣憤表示，由於事發後義大利媒體沒有任何相關報導，她才決定向比利時媒體踢爆這起事件，事件帶給她不小創傷，目前正在接受心理諮商，覺得自己不能再保持沉默以免讓更多年輕女子受害。

義大利警方表示，他們已獲得事發地點的監視器畫面，正在調查事件，希望能夠盡快找到相關涉案男子。

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