川普封口費案確定今晚宣判　美國最高法院最新裁定出爐

▲美國候任總統川普將於當地20日宣誓就職重返白宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯邦最高法院9日以5比4票裁定，駁回川普一方提出的中止紐約封口費案刑事訴訟程序的請求。這也代表川普封口費案量刑宣判將在紐約州高等法院如期舉行，時間點就在當地時間10日上午9時半（台灣時間10日晚間10時半）。

CNN等報導，在這次的最高法院表決之中，有4名保守派法官批准川普的請求，首席大法官羅伯茨（John Roberts）、大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）與另外3人則是反對川普的請求，駁回川普要求延後訴訟程序的緊急請求。法院透過簡短聲明表示，川普提及的部分擔憂問題可在上訴期間經正常程序處理，且承審法官已表明不傾向判處徒刑。

2016年，川普為掩蓋在大選前支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元封口費一事偽造商務紀錄，所涉34項罪名全數成立，成為第一位在刑事審判中被定罪的美國前總統。

法院原定於去年11月26日宣判，但在川普在總統大選中擊敗民主黨籍對手賀錦麗後，紐約法官莫城（Juan Merchan）無限期延後宣判。不過莫城隨後宣布此案將於10日宣判，同時表明傾向無條件開釋（unconditional discharge），也就是川普將不會入獄服刑、面臨處罰或是緩刑等懲罰。

這項判決會讓川普帶著定罪紀錄重返白宮。川普在海湖莊園回答記者提問時表示，「無論如何我們都會上訴」。