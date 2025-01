祭典活動大象突暴走　男被拋飛半空中「轉圈重摔」17人受傷送醫

▲一名男子被大象拋飛。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度喀拉拉邦當地一大型宗教節慶活動中,一頭憤怒大象突然在寺廟暴走,不但用象鼻抓住一名男子的腿把人拋到半空中,還在現場四處衝撞,導致至少17名信眾受傷。

事件6日發生在馬拉普蘭縣(Malappuram)當地一座寺廟,寺廟正在舉行盛大宗教慶典活動時,活動中約有5頭大象參與遊行活動,當象群行走在人群中時,其中一頭大象Pakkathu Sreekuttan突然暴走、攻擊圍觀民眾。

#Kerala; An elephant named Pakkathu Sreekuttan ran amok during the Tirur Puthiyangadi festival, triggering chaos and leaving 17 people injured, including one in critical.



The incident occurred around 12:30 AM on the festival's final day. The elephant, reportedly in musth, turned… pic.twitter.com/Shk8jfbeFN