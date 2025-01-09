祭典活動大象突暴走　男被拋飛半空中「轉圈重摔」17人受傷送醫

▲一名男子被大象拋飛。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度喀拉拉邦當地一大型宗教節慶活動中，一頭憤怒大象突然在寺廟暴走，不但用象鼻抓住一名男子的腿把人拋到半空中，還在現場四處衝撞，導致至少17名信眾受傷。

事件6日發生在馬拉普蘭縣(Malappuram)當地一座寺廟，寺廟正在舉行盛大宗教慶典活動時，活動中約有5頭大象參與遊行活動，當象群行走在人群中時，其中一頭大象Pakkathu Sreekuttan突然暴走、攻擊圍觀民眾。

#Kerala; An elephant named Pakkathu Sreekuttan ran amok during the Tirur Puthiyangadi festival, triggering chaos and leaving 17 people injured, including one in critical.



The incident occurred around 12:30 AM on the festival's final day. The elephant, reportedly in musth, turned… pic.twitter.com/Shk8jfbeFN — South First (@TheSouthfirst) January 8, 2025

影片中可看到，頭上戴著金色飾品的大象Pakkathu Sreekuttan突然變得十分焦躁，瞬間往前衝向人群，嚇得民眾四處逃竄，一陣混亂中牠還用象鼻抓住一名男子，把人拋到半空中約轉了一圈後，重重摔在地上。

當地媒體報導，工作人員後來花了2個小時才成功安撫大象，事件造成至少17人受傷，其中被大象甩出的男子傷勢最嚴重，緊急送醫後正在接受治療，其他受傷者大多是因為事發時群眾推擠踩踏才會受傷。