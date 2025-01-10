擔心兒子感冒！爸把2歲孩留暖氣房中12小時　被37度高溫熱死

▲男童因為房間內溫度過熱死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名父親把2歲兒子獨自留在暖氣房中長達12小時，當時室內溫度華氏100度（約攝氏37度），父親疑似為了省錢，所以在房間中使用小型電暖器導致房間過熱，男童被發現時已經死亡。

27歲男子卡特(Aaron Lynwood Carter)7日被穆爾郡(Moore)檢察官指控，2023年12月把2歲兒River獨自留在高溫房中超過12小時，導致男童嚴重脫水死亡，犯下過失殺人與虐待兒童罪。

Aaron Lynwood Carter, 27, of West End, North Carolina, has been charged with felony involuntary manslaughter & felony child abuse inflicting serious bodily injury in connection with the death of his son, River Carter, 2, on December 2, 2023



River was found dead in his room,… pic.twitter.com/2IoZ8sP6iS — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) January 9, 2025

法庭文件指出，卡特因為發現兒子有流鼻涕等疑似感冒症狀，於下午3時讓孩子在房間內睡覺，下午5時他再次檢查兒子情況後，關掉中央空調改用小型暖氣設備省錢，結果12小時後隔天早上再去查看時發現兒子已經沒有呼吸。

法醫表示，當調查人員進入屋內時感覺到室內溫度非常高，還發現暖氣的扇葉因為太熱已經變形，最後判斷男童是因為「房間內溫度過高」而脫水死亡。男童的母親因為事發前一晚都在上班，於晚間11時30分才下班回家，所以沒有被控罪，卡特目前關押在監獄中候審，保釋金為50萬美元（約台幣1,646萬元）。