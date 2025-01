擔心兒子感冒！爸把2歲孩留暖氣房中12小時　被37度高溫熱死

▲男童因為房間內溫度過熱死亡。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅來納州一名父親把2歲兒子獨自留在暖氣房中長達12小時,當時室內溫度華氏100度(約攝氏37度),父親疑似為了省錢,所以在房間中使用小型電暖器導致房間過熱,男童被發現時已經死亡。

27歲男子卡特(Aaron Lynwood Carter)7日被穆爾郡(Moore)檢察官指控,2023年12月把2歲兒River獨自留在高溫房中超過12小時,導致男童嚴重脫水死亡,犯下過失殺人與虐待兒童罪。

Aaron Lynwood Carter, 27, of West End, North Carolina, has been charged with felony involuntary manslaughter & felony child abuse inflicting serious bodily injury in connection with the death of his son, River Carter, 2, on December 2, 2023



River was found dead in his room,… pic.twitter.com/2IoZ8sP6iS