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柯建銘喊雙罷　賴清德「理解黨團感受」：但還有其他救濟手段能運用

▲▼總統賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日拋出「雙罷」議題，更喊話國民黨41席區域立委一定要罷免，國民黨也反嗆要以罷制罷。針對近日立法院的紛爭，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德今（8日）在黨中常會致詞時表示，對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予以尊重，而民進黨團在立法院受制於席次劣勢，「可以理解總召與黨團同志的感受，但我們不能退卻，更要積極闡述我們鞏固、深化民主的決心」。

民進黨下午召開中常會，據轉述，賴清德致詞時表示，自己在上週三元旦，以「民主厚植國力，迎向世界新局」為題，向全體國人發表2025年的新年談話，並且提出新年的三大面向，第一，要堅定地走在民主的道路上。第二，要持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈的韌性。第三，要持續均衡台灣，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。

賴清德說，針對近日立法院的紛爭，要感謝柯建銘總召、吳思瑤幹事長率領黨團，為堅守民主程序、憲政制度和人民福祉所付出的心力，民進黨黨團在立法院受制於席次劣勢，「我們可以理解總召與黨團同志的感受，但我們不能退卻，更要積極闡述我們鞏固、深化民主的決心」。

賴清德指出，憲法也賦予憲政機關行使各種救濟的權利，除了立法議事程序之外，尚有其他的憲政程序可以努力，行政院已經提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可以聲請釋憲，透過憲法法庭的判決，來明確憲政分際、維護憲政秩序、逐步鞏固憲政體制。

賴清德強調，「民主、民主、就是人民作主」，維持穩定的憲政體制運作，就能鞏固、深化民主，憲法所賦予人民的權利也能更加落實，對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予以尊重，對民主要堅持，不能失望，「我們謹記民主得來不易，所以更加明白民主需要細心照顧，走過困難和挑戰，必定能更加確立我們對民主的堅持。」

賴清德要求，全體黨公職要團結一致、眾志成城，審慎面對難題、一一克服各項挑戰，守護民主憲政的決心不能減少、帶領國家前進的步伐不能停滯。也再次呼籲朝野政黨，不分中央地方、不分黨派共同努力，以人民福祉、國家利益為優先，讓國政順利推動，讓台灣站穩腳步、大步向前。

據轉述，中常會上，柯建銘代表立法部門出席並報告，他談到對當前局勢的態度，認為國民黨從上個會期通過違憲擴權法案，到近日財劃法、選罷法修法完成後，居然以個別召委名義不將法案送出，明顯破壞台灣憲政秩序，韓國瑜院長已不適任，也對韓國瑜所作所為，展現相應態度，強調雖然立法院席次劣勢，仍必須要展現態度並進行相關議案，列入議事公報中，未來台灣民主歷史上可以回顧這一刻。

據了解，常會上並未討論罷免活動議題，賴清德也清楚表態，全體黨公職會在合法合憲體制下尋求各種救濟管道，民進黨席次是劣勢，但還有其他行政手段可以運用，包含覆議、憲政機關提起釋憲等等，呼籲全體黨公職審慎面對眼前難題。

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