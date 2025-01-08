林右昌稱民進黨反對大罷免　國民黨批：和柯建銘在玩兩面手法

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／《CNEWS匯流新聞網》提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前提出「雙罷」，欲罷免立法院長韓國瑜及國民黨41席區域立委，但民進黨秘書長林右昌今（8日）說，民進黨從沒主導過罷免，賴清德總統上任未滿一年，「現在就談罷免，行政院怎麼辦？接下來的執政怎麼辦？」國民黨文傳會主委李彥秀則批，明眼人都知道民進黨是站在第一線操作惡罷、唱雙簧。

國民黨主席朱立倫今在中常會後，與黨務主管開會討論因應罷免，李彥秀下午受訪對此表示，每周三中常會的前後，主席或秘書長都會針對每周時事、輿情狀況發展與立法院的運作交換意見。

至於朱立倫於常會中提到，國民黨將備戰不求戰、以戰止戰，「人不犯我，我不犯人」，是採精準罷免或大罷免形式？李彥秀說，黨內或基層支持者一定會有很多不同的聲音，希望國民黨要大罷免、或用反惡罷的方式做不同的一些策略，這些都在18套劇本裡面去做因應，國民黨會強硬起來，面對民進黨的大惡罷。

談及林右昌的說法，李彥秀直言，民進黨就是玩兩面手法，一方面讓柯建銘、陳時中喊大罷免，一方面又說沒有，面對這樣的狀況，民進黨丟出什麼樣的球，國民黨一定會有因應的策略跟作為，不會坐以待斃。