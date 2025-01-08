喊話「別抹黑他跟綠營接觸」　林秉文：藍白還攻擊別怪他魚死網破

▲林秉文。（圖／記者孟育民攝）

記者郭運興／台北報導

涉及88會館地下匯兌案的「百億賭王」林秉文，棄保潛逃遭新北地院通緝，他本人今（8日）卻突然在臉書發表多篇貼文，稍早他更表示，自己交朋友從來不分藍、白、綠，請不要刻意抹黑他只認識綠營的人，民眾黨、國民黨就沒人曾經跟他吃過飯？自己不懂政治，請不要把他無端扯進鬥爭中，如果藍、白粉還要攻擊，那就別怪他魚死網破，若再挖出未曝光的人，恐怕事情只會更難看。

遭通緝的林秉文表示，自己交朋友從來不分藍、白、綠，請不要刻意抹黑他只認識綠營的人，民眾黨、國民黨就沒有人曾經跟他吃過飯嗎？相信大家心裡很清楚，不要故意攻擊他只跟綠營接觸。是不是非得要把每一件事、一一說清楚，大家才滿意？

林秉文表示，至於自己目前的處境，也許現在沒有人願意站出來當他的朋友，但過去的痕跡始終存在，任何接觸過他的人都清楚，他不懂政治，也無意參與其中，請不要把他無端扯進政治鬥爭中。

林秉文喊話，如果這些藍粉、白粉還要刻意攻擊，那就別怪他選擇魚死網破，反正這些人已經認定，所有跟他吃過飯的人都是有問題的，但他要提醒，有些之前的確已經在新聞上曝光過，這是事實，但若再挖出未曝光的人，恐怕事情只會變得更難看。

林秉文強調，任何事情都應該用證據來證明，而不是靠無端猜測與惡意攻擊來製造輿論干擾司法，他會接受司法的公平審判，相信柯主席也一樣會支持司法公正，不需要刻意煽動社會大眾的情緒，這樣的行為毫無意義。

最後，林秉文呼籲，政黨的運作對社會穩定至關重要，勸勸國會議員適可而止，不要只針對他做無謂的操作，這不會帶來任何實質改變，對於民眾的批評與指教，不管是好的還是不好的，他都會虛心聆聽並反思，謝謝大家的意見與關注。

此貼文一出，台灣民眾黨立法院黨團留言回應「挺林董說出來~~我們相信你跟打了就落跑的俗辣側翼不一樣」、網友也呼籲「誰跟你吃過飯一次說清楚」、「所以你是不是被通緝嘛，一堆廢話，北檢快查IP去抓他」。