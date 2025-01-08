　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話「別抹黑他跟綠營接觸」　林秉文：藍白還攻擊別怪他魚死網破

▲▼林秉文。（圖／記者孟育民攝）

▲林秉文。（圖／記者孟育民攝）

記者郭運興／台北報導

涉及88會館地下匯兌案的「百億賭王」林秉文，棄保潛逃遭新北地院通緝，他本人今（8日）卻突然在臉書發表多篇貼文，稍早他更表示，自己交朋友從來不分藍、白、綠，請不要刻意抹黑他只認識綠營的人，民眾黨、國民黨就沒人曾經跟他吃過飯？自己不懂政治，請不要把他無端扯進鬥爭中，如果藍、白粉還要攻擊，那就別怪他魚死網破，若再挖出未曝光的人，恐怕事情只會更難看。

遭通緝的林秉文表示，自己交朋友從來不分藍、白、綠，請不要刻意抹黑他只認識綠營的人，民眾黨、國民黨就沒有人曾經跟他吃過飯嗎？相信大家心裡很清楚，不要故意攻擊他只跟綠營接觸。是不是非得要把每一件事、一一說清楚，大家才滿意？

林秉文表示，至於自己目前的處境，也許現在沒有人願意站出來當他的朋友，但過去的痕跡始終存在，任何接觸過他的人都清楚，他不懂政治，也無意參與其中，請不要把他無端扯進政治鬥爭中。

林秉文喊話，如果這些藍粉、白粉還要刻意攻擊，那就別怪他選擇魚死網破，反正這些人已經認定，所有跟他吃過飯的人都是有問題的，但他要提醒，有些之前的確已經在新聞上曝光過，這是事實，但若再挖出未曝光的人，恐怕事情只會變得更難看。

林秉文強調，任何事情都應該用證據來證明，而不是靠無端猜測與惡意攻擊來製造輿論干擾司法，他會接受司法的公平審判，相信柯主席也一樣會支持司法公正，不需要刻意煽動社會大眾的情緒，這樣的行為毫無意義。

最後，林秉文呼籲，政黨的運作對社會穩定至關重要，勸勸國會議員適可而止，不要只針對他做無謂的操作，這不會帶來任何實質改變，對於民眾的批評與指教，不管是好的還是不好的，他都會虛心聆聽並反思，謝謝大家的意見與關注。

此貼文一出，台灣民眾黨立法院黨團留言回應「挺林董說出來~~我們相信你跟打了就落跑的俗辣側翼不一樣」、網友也呼籲「誰跟你吃過飯一次說清楚」、「所以你是不是被通緝嘛，一堆廢話，北檢快查IP去抓他」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
阿Ken失手狠砸綜藝大哥！　「見對方血流如注」下跪道歉
快訊／桃猿公布教練團完整名單！
好友變小王！借住客廳　順便睡他老婆10次
兒摔斷手勒索麥當勞7千萬！消防夫妻判刑定讞　2人將入獄
蘿拉詐8位數！蔡阿嘎夫妻陷風波首露面　鬆口員工驚人年終
接受器捐「6個月後罹癌」病逝！　醫證實：來自捐贈者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傅崐萁拒卓榮泰到立院報告　行政院遺憾：失去進一步對話空間

環狀線未按圖施工釀地震災損　北市府：已發文中工求償19.27億

林秉文「棄保潛逃」臉書竟狂發文　凌濤轟：檢調一點威嚇力都沒有

柯建銘喊雙罷　賴清德「理解黨團感受」：但還有其他救濟手段能運用

警察年改每年增35億支出惹議　國民黨團：僅占總預算千分之一

林右昌稱民進黨反對大罷免　國民黨批：和柯建銘在玩兩面手法

復康聯盟黨收對岸資金進行武裝攻擊規劃　內政部：依法聲請解散

喊話「別抹黑他跟綠營接觸」　林秉文：藍白還攻擊別怪他魚死網破

警察人事條例三讀！綠放話釋憲　朱立倫氣喊：要不要摸摸良心

劍指朱立倫！中常委開第一槍表態參選黨主席　「我要扭轉權貴」

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

傅崐萁拒卓榮泰到立院報告　行政院遺憾：失去進一步對話空間

環狀線未按圖施工釀地震災損　北市府：已發文中工求償19.27億

林秉文「棄保潛逃」臉書竟狂發文　凌濤轟：檢調一點威嚇力都沒有

柯建銘喊雙罷　賴清德「理解黨團感受」：但還有其他救濟手段能運用

警察年改每年增35億支出惹議　國民黨團：僅占總預算千分之一

林右昌稱民進黨反對大罷免　國民黨批：和柯建銘在玩兩面手法

復康聯盟黨收對岸資金進行武裝攻擊規劃　內政部：依法聲請解散

喊話「別抹黑他跟綠營接觸」　林秉文：藍白還攻擊別怪他魚死網破

警察人事條例三讀！綠放話釋憲　朱立倫氣喊：要不要摸摸良心

劍指朱立倫！中常委開第一槍表態參選黨主席　「我要扭轉權貴」

新庄剛志期待台灣交流氣氛　開玩笑要讓古林睿煬、孫易磊先發8局

程予希開年就有好消息！曝4新作「少女心」　藝術展首度移師台中

頂呱呱聯名hahababy包裝、周邊超Q！還推粉絲呱呱包、黑糖珍珠包

《藥師少女的獨語》開播倒數　幾田莉拉唱片頭：呈現貓貓迷人性格

暹羅公貓化身情聖！　「異瞳美喵」左右環伺恩愛舔毛羨煞眾人

北影女星慘被整！　拍MV全程「倒吊出演」：真的不是人幹的

四接環評初審17日召開！彭啓明：透明開放　20民眾可旁聽發言

王品2024全年營收近222億元　1月連開5店搶攻過年商機

康茵茵意外接觸聚寶盆　一次接三個業配超意外

2025陸劇輪播！霍建華睽違5年回歸「戀上劉亦菲」　劉宇寧談姐弟戀

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

快訊／饗饗爆食物中毒又違法營業　北市府開罰300萬

被陳佩琪告　許富舜︰師母提告，我無奈承受

分析2026台中市長最新民調　黃揚明曝「藍軍未來隱憂」

台派抵制「大陸地名路」　網笑：青島東路呢

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

謠傳網站驗證「陳玉珍有中國身分證」　事實查核中心給答案了

支持「警消年改」等3修正草案　黃國昌曝民眾黨團態度

游毓蘭氣炸轟民進黨：到底多痛恨警消

劍指朱立倫　中常委開第一槍要選黨主席

統派小黨推大咖男星選立委　微信對話曝金援價碼

指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免

退警年改三讀　內政部：恐引發現職人員離退、影響治安工作

柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可數

修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」

更多熱門

相關新聞

綠反對警消調高退休金　朱怒：摸摸良心

綠反對警消調高退休金　朱怒：摸摸良心

立法院會昨日三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，警消海巡退休所得替代率最高可達80%，民進黨立法院黨團總召柯建銘對此表示，法案三讀送出後，一定提釋憲。國民黨主席朱立倫今（8日）表示，警消、海巡、空勤號稱第二陸海空軍，為台灣民眾犧牲寶貴生命和個人健康，民進黨卻在製造世代對立，要不要摸摸良心？

劍指朱立倫　中常委開第一槍要選黨主席

劍指朱立倫　中常委開第一槍要選黨主席

新竹棒球場案2年半沒消息！　國民黨轟監院「打假球」、包庇林智堅

新竹棒球場案2年半沒消息！　國民黨轟監院「打假球」、包庇林智堅

王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

幕後／藍罷免戰定調不介入　「靠社會力」動員

幕後／藍罷免戰定調不介入　「靠社會力」動員

關鍵字：

林秉文88會館通緝棄保潛逃國民黨民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面