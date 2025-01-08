新竹棒球場案2年半沒消息！　國民黨轟監院「打假球」、包庇林智堅

▲國民黨團召開「還我新竹棒球場 監察院廉政署檢調聯合打假球」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

新竹棒球場2022年7月啟用後，發生多項重大缺失，包含球場設施不良，甚至導致選手受傷，12億元打造的棒球場至今仍無法使用。新竹地檢署在日前組成專案小組分案偵辦，但兩年半過去無消無息。國民黨團今（8日）召開記者會質疑，監察院、檢調、廉政署調查了兩年，迄今毫無進度，根本就是高調偵辦打假球，難道是在包庇前新竹市長林智堅？要求監察院、檢調、廉政署盡速完成偵辦，還給大新竹地區的民眾的一座棒球場。

書記長林思銘表示，林智堅任內看到綠營執政時期工程管理失當，導致迄今仍無法正常使用，綠營執政之下品質拙劣，導致大新竹地區的民眾，錯過了許多精彩國際賽事。兩年多過去了，應該看到政府各部門和檢調單位，應對新竹市立棒球場在前任市長任內留下種種弊案，拿出誠意展開調查、究責、善後，還給大新竹地區市民一個國際級的棒球場，而不該再護航特定派系或廠商，讓大新竹地區市民重拾對公共建設的信任。

林思銘呼籲包括檢、調、廉政署和監察院應立即展開作為，查緝不法，對於相關弊案務必查個水落石出，對於相關失職人員進行偵辦。新竹市立棒球場重新啟用遙遙無期，到底誰要負責？要求，一、 監察院與廉政署檢調單位立即啟動全面調查。二、徹查前新竹市政府相關責任人員。三、促請廠商儘速改善球場工程。四、公開調查進度與結果。

首席副書記長王鴻薇表示，國人猶記得當年新竹棒球場興建預算從3.5億元，一路暴增到12億元，幾乎可以說是用黃金打造的棒球場。原本是要讓林智堅風光宣揚政績，同時幫繼任者造勢。沒想到一場球賽下來，打出新竹棒球不堪聞問的事實，更讓職棒球員受傷；從此，高價打造的棒球場無法再舉行球賽，足足荒廢了兩年半，民進黨政府難道都視而不見？不聞不問？

王鴻薇請問監察院，當年出手調查新竹棒球場興建案，現在調查報告在哪裡？111年8月向新竹市政府調閱相關資料，112年7月新竹市政府移送相關資料給監察院，結果呢？監察院睡夠了嗎？可以起床了嗎？廉政署更可惡，112年3月把所有棒球場興建資料全部搬走，從此無消無息，這是在幫林智堅包庇、湮滅證據嗎？廉政署打假球也打得太離譜吧？

王鴻薇強烈要求監察院、廉政署、檢調可以起床了，不要再裝睡打假球。另外關於廠商向法院請求保全證據部分，請法院盡速做出決議，否則這也是法院的怠惰，影響的不只是新竹市政府，更是大新竹地區乃至於全國熱愛棒球民眾的權益，不要為包庇林智堅，阻礙新竹棒球場的重新啟用。