劍指朱立倫！中常委開第一槍表態參選黨主席　「我要扭轉權貴」

▲國民黨中常委孫健萍。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常委孫健萍今（8日）下午在黨中央舉行記者會，公開表態參選黨主席，挑戰現任黨魁朱立倫。孫健萍直言，國民黨必須換上改革意志鮮明，素行良好，願意跳脫黨內醬缸文化，建立合理制度的「六年級黨主席」，才可能讓黨的形象明顯改善，他還宣示若當選主席，自己不會參選2028總統。

國民黨主席改選預計在今年8、9月舉行。朱立倫今日下午主持中常會，同一時間，孫健萍也於黨中央外面舉行記者會，宣布參選黨主席，劍指朱立倫連任寶座。

孫健萍強調，低谷是蛻變的開始，正如美國前總統甘迺迪1961年就職演說時揭櫫「把火炬傳遞給新一代」的理念，唯有一掃過去宮廷政治、密室協商的「舊政治」，改以真誠、勇敢的平民參政的「新政治」價值內涵。

孫健萍感嘆，自己今年人生半百，為國民黨六年級世代，出身貧寒底層，深知基層勞工的甘苦，平常都吃小吃店，身邊也不像朱立倫有什麼「朱家軍」，具備實務經驗與自主論述能力，絕對是本黨建制派、養尊處優、身段高尚者所沒有的人格特質與生命經歷，「我要挺身挑戰朱立倫主席，若能勝選，將讓國民黨真正成為平民參政的政黨，扭轉以往國民黨給年輕人的權貴政黨的刻板印象。」

豈料，孫健萍才剛說完參選聲明後，陸配中常委何鷹鷺突然站出來大罵孫健萍，砲轟孫健萍破壞國民黨名聲，沒有資格參選中常委，「你以為你是玉皇大帝嗎？」怒嗆保證一定將孫健萍送黨考紀會處分。

▲國民黨陸配中常委何鷹鷺。（圖／記者鄭佩玟攝）