警察人事條例三讀！綠放話釋憲　朱立倫氣喊：要不要摸摸良心

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會昨日三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，警消海巡退休所得替代率最高可達80%，民進黨立法院黨團總召柯建銘對此表示，法案三讀送出後，一定提釋憲。國民黨主席朱立倫今（8日）表示，警消、海巡、空勤號稱第二陸海空軍，為台灣民眾犧牲寶貴生命和個人健康，民進黨卻在製造世代對立，要不要摸摸良心？

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫在國民黨中常會指出，真的是對不起警消、海巡、空勤弟兄，當民眾在退、在逃時，他們向前衝，犧牲寶貴生命、個人健康，所有退警平均壽命比一般人至少少8歲，警察傷亡人數過去幾年受傷4千多人，死亡40、50人，消防員更是失去多少生命，民進黨要不要摸摸良心？

朱立倫說，90％的所得替代率被砍到今天，國民黨只是希望少砍一點，希望保持現有軍人的標準95%。警察號稱第二陸軍，昨天修法基本所得替代率是43.25％，要工作36年才會達到80%，所以不要再騙年輕人說可以拿到7萬多元，「你告訴我誰可以？」

朱立倫痛批，昨天民進黨更荒謬說，未來50年通過後，國家要多付668億元，財政缺口會1761億元，民進黨一年補給勞保1000億元、補給台電2000億元，正是因為錯誤的能源與財務政策，「如果民進黨要用50年為標準，下次乾脆說100年比較好算。」

朱立倫認為，警察、消防同仁、海巡、空勤人員付出的生命、健康跟代價，國民黨爭取一部分的公平正義，也可以鼓勵現有警消士氣，讓更多年輕人願意投入治安、消防工作，不然誰來做？

最後，朱立倫呼籲，社會大眾應看清楚民進黨的嘴臉，製造社會對立、還要提釋憲抗議到底，這就是一個政黨完全不知道對國家付出最多的軍警消公教，應該有的基本尊重和態度。