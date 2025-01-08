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2025青蛇年「4生肖」需安太歲！命理師曝做錯1細節：恐衰整年

台中醒修宮斗姥太歲殿。（圖／楊登嵙提供）

▲今年是乙巳年，有4個生肖需要安太歲。圖為台中醒修宮斗姥太歲殿。（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

今年是乙巳年，12生肖中蛇、豬、虎、猴4個生肖沖犯太歲，民俗說法要到廟宇安太歲，點光明燈，不過安太歲是否真的有用呢？對此，命理師楊登嵙就解釋，安太歲的民俗理由是「安穩心神」，唯有神情穩定自在，才能啟發勝妙的智慧，達到真正的消災解厄。楊登嵙也分享案例，曾有信徒安太歲後仍整年不順，結果發現竟是廟方填錯資料，保佑到別人。

楊登嵙指出，2025年歲次乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」。這兩個生肖的人要安太歲、點太歲燈；而生肖屬虎為「刑太歲」、屬猴為為「害太歲」，這兩個生肖為「偏沖太歲」，有的廟宇也會幫信眾安太歲、點太歲燈。所以，這四個生肖的人最好到寺廟安太歲、點太歲燈。

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楊登嵙說，俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」可見太歲之威力，但沖犯太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，故無需重覆安奉。

楊登嵙解釋，安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。所以心情愈自在自如的人，愈無所貪求，愈能喜心佈施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

楊登嵙表示，之前曾有一位信徒因為犯太歲，去廟裡安太歲，但一整年運勢非常不順，後來拿出當時去廟裡登記的資料，赫然發現工作人員將其名字寫錯了！保佑到別人，難怪自己非常不順。

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