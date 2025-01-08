古代壁畫12生肖沒有蛇！被「這動物」取代　考古專家揭原因

▲古代壁畫12生肖中「蛇被貓取代」。（圖／翻攝自湖南日報）

圖文／CTWANT

大陸湖南省長沙市岳麓書院近日展出的湖南新化維山古墓壁畫，引起了廣泛關注。壁畫中的十二生肖圖與人們所熟知的截然不同，不僅排列順序有所改變，更令人驚奇的是，十二生肖中的蛇竟被貓所替代，引發了網友一片熱議。

《湖南日報》報導，壁畫中的「十二生肖」身著古代文官服飾，手持笏板，排列順序為猴、豬、雞、虎、馬、羊、狗、貓、牛、龍、鼠、兔，原本人們熟知的蛇不翼而飛，貓卻赫然出現。這一奇特現象迅速在網路上發酵，網友們紛紛調侃道「難道要迎來貓年了？」「屬蛇的人可能要改屬貓了。」

對此，湖南大學岳麓書院副教授、歷史系主任謝一峰明確否定了「十二生肖短暫地出現過貓」的猜測，並指「以貓代蛇」只是地方性的特例，並非廣泛流傳的習俗。謝一峰說明，新化維山地區在宋徽宗後期才被納入中央王朝的直接統治範圍，如果這座古墓屬於宋代，很可能屬於南宋時期，位於華夏文明邊緣地帶，因此可能存在一些特殊的地方傳統和禁忌。壁畫中的「貓蛇之爭」或許正是這一地方特色的體現。

謝一峰表示，十二生肖實際上對應的是十二辰，這是先秦以來墓葬所表現的宇宙圖式的重要元素，重要的是十二辰與十二地支的對應關係，而非具體的動物種類。因此，無論是貓還是蛇，只要它們對應的是巳位這個地支，其功能就沒有改變。他強調，「以貓代蛇」這種做法在唐宋時期的十二生肖隨葬物中並不常見，高等級墓葬中仍然使用蛇作為代表。

那麽，主流的十二生肖中為何沒有貓的身影？觀復博物館館長馬未都曾指出，十二生肖的對應關係在先秦時期就已開始形成，至漢代已完全定型。而在這個時期，貓還未傳入中國。據歷史記載，中國人養貓的歷史大約始於魏晉時期，直至宋代才逐漸普及。因此，貓未能躋身十二生肖之列，也就不難理解了。

延伸閱讀

▸ 圍爐遇大塞車！回婆家見一幕「尪掉頭走人」從此年年出國 兩派戰翻了

▸ 猛男帶小孩3個月竟「斷崖式衰老」 8塊肌帥哥變爺爺…全網看傻

▸ 原始連結