買整本刮刮樂！好心分陌生女2張「她爽中178萬」　苦主氣到睡不著

▲安徽省合肥市一名女子近日買刮刮樂中了人民幣40萬（約新台幣178萬元）大獎，這一幕卻讓旁邊的男子氣到不行。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

這就是命！大陸安徽省合肥市一名女子近日買刮刮樂，中了人民幣40萬（約新台幣178萬元）大獎，這一幕卻讓旁邊的男子氣到不行，因為中獎的刮刮樂正是他好心賣給對方的，不料竟把大獎拱手相讓，讓他懊悔到整晚睡不著覺。話題一出引發討論，不少網友忍不住笑說「這樣都能讓大獎跑了？」

綜合陸媒報導，幸運女子當天到彩券店買了2張刮刮樂，沒多久就刮出40萬元大獎，讓她簡直不可置信。「這…這是真的？」女子當時的聲音有些顫抖，反覆確認了幾次，發現大獎號碼確實出現在刮開的獎池裡，頓時喜出望外。不過，女子當下有多高興，一旁男子就有多失落，正是他的「好心」，給別人做了嫁衣。

該名男子透露，自己是一位資深彩民，平時去彩券行裡玩刮刮樂，都會直接買一整本，當天他刮得正起勁，一名女子走進店內，詢問老闆「有沒有零的？」男子聽到後沒有多想，就提出讓對方在自己購買的刮刮樂中抽2張，讓她也一起同樂，誰知女子竟刮出了大獎，讓他相當懊惱，氣得一整晚都睡不著。

相關影片曝光後，立即引發大批網友熱議。有人認為「這樣都能讓大獎跑了？」、「這種就是手氣問題，該你的就是你的，沒準你自己刮又沒有了」。還有網友忍不住笑說，「我隔著螢幕都已經代入了，開始替他難受了」。

延伸閱讀

▸ 老婆看節目想逛寧夏夜市！地瓜球「小包50、大包80」 他楞：這是該出現的價位嗎？

▸ 他領貨竟發現已被取走 店員告知「這原因」驚比中樂透還扯

▸ 原始連結