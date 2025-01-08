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邱軍撞死運將！擋風玻璃碎、後照鏡斷　仍稱：撞到石頭

邱軍遭羈押禁見。（圖／報系資料照）

▲邱軍遭羈押禁見。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

25歲歌手邱軍去年12月27日凌晨4時行經基隆市信一路時，撞死一名計程車司機，案發2天後才到案，涉嫌肇事逃逸及酒駕，他到案時否認犯行，辯稱「以為撞到石頭」。基隆檢警查扣邱軍肇事時駕駛的車輛發現，車子右後照鏡斷裂、擋風碎裂成蜘蛛網狀，研判當時衝撞力道極大。

基隆地檢署指出，去年12月27日清晨4時許，邱軍開車撞擊2人後逃逸，由於李姓被害人送醫7天後宣告不治，警方於今年1月3日報請本署相驗，本署檢察官劉星汝於同日中午完成相驗程序，隨即展開偵辦，並於7日下午傳喚邱軍到案。

經檢察官複訊後，認定邱軍涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪，犯罪嫌疑重大，且有相當理由，認定邱軍有逃亡及勾串證人、滅證之虞，遂向法院聲請羈押禁見。法院漏夜召開羈押庭，晚間10時許裁准將邱軍羈押禁見。

據了解，檢方偵訊時，逐一釐清邱肇事前去過哪些地方、見過哪些人、在哪間餐廳用餐、用餐時是否飲酒，以及肇事後的行車路線。隨後警方出示於案發後查扣邱軍車輛的照片，車子右後照鏡整個斷裂，擋風玻璃右上方出現蜘蛛網狀碎裂，顯示撞擊力道極大，且經比對死者身體外傷後，檢警研判死者遭邱軍撞飛後，再撞上擋風玻璃。但邱軍堅稱不知道撞到人、肇事前沒有飲酒。

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