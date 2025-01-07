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逆轉！台企遭控供應俄武器零件　烏人道歉：被中國製造商偽裝誤導

烏克蘭民運人士拉巴斯日前指出，台灣一家縮寫為「TRC」的公司，私下出售零組件給俄羅斯，並幫助俄軍研發與改進其空用精準武器系統。但他已經在6日下午道歉坦承調查錯誤，背後的零件製造商是中國「梅州市金航科技有限公司」。（示意圖／翻攝Army Recognition）

▲台企遭指控私下向俄羅斯提供武器零件，烏克蘭民運人士調查後道歉，稱遭中國製造商「層層偽裝」誤導。（示意圖／翻攝Army Recognition）

圖文／CTWANT

烏克蘭民運人士拉巴斯日前指出，台灣一家縮寫為「TRC」的公司，私下出售零組件給俄羅斯，並幫助俄軍研發與改進其空用精準武器系統。但他已經在6日下午道歉並坦承調查錯誤，還指背後零件製造商其實是中國「梅州市金航科技有限公司」。

近日，獨立軍事媒體「防衛部落格」（Defence Blog）引述烏克蘭民運人士拉巴斯（Vadym Labas）在其社群平台消息報導，台灣一家縮寫為「TRC」的公司，私下出售零組件給俄羅斯，並幫助俄軍研發與改進其空用精準武器系統。

不過，拉巴斯已經道歉坦承之前的調查是「遭到誤導」，並表示經過國際許多記者與志願者聯合的調查後，發現背後真相是俄羅斯和協力的中國廠商為了迴避國際制裁，故意建立複雜的虛假公司網絡，將消息導向全然不相干的台灣廠商。對此，拉巴斯為先前的指控，及對被波及的台灣公司「容成實業」（TRC）道歉。

根據防衛部落格一則全新追蹤報導指出，拉巴斯發布了一項新調查成果，揭露俄羅斯為了改進自己的武器，如何涉及成立一系列假公司、網站和冒名品牌，最終繞過國際制裁的計劃。

此前，拉巴斯指出俄羅斯部隊的「空用精準武器」，包括導向飛彈系統、沙希德無人機（Shahed UAV）或滑翔炸彈，都要使用到伺服馬達（Servomotor），然而俄羅斯的精密加工能力不足，無法製作合格的零件，只能透過管道向外採購。他們採購的對象是中國大陸的製造商，但雙方為了迴避國際查核，中間設立了層層的假的中間商，其中就涉及冒用台灣公司的名義。

拉巴斯指出，目前俄羅斯採購的伺服馬達來自中國製造商「梅州市金航科技有限公司」（KST Digital Technology Ltd），他們將貨物出貨給一家不存在的空殼公司「開封振達千科技有限公司（音譯：Kaiffeng Zhendaqian Technology Ltd,KZT），再將貨物送往註冊在香港的「聯力惠國際公司」（UNIHUI INTERNATIONAL Ltd）等物流公司，在此階段貨物會被更改標籤，冒充成台灣TRC公司的產品，轉手出貨給「深圳博森生物科技有限公司」（Shenzhen Biosen Bio-Tech），然後再出貨給俄羅斯成立的一系列白手套公司，最終抵達俄羅斯軍工廠的手上。

拉巴斯指出：「這是一種複雜程度前所未見『品牌重塑工程』，專門用來迴避國際制裁，雖然大幅增加了零件的成本，但是俄羅斯顯然很願意為此買單。」

在這則更新的調查報告中，拉巴斯特地讚揚了多位熱心台灣公民、網友以及海外僑民提供了更多線索協助他們找出真相，並強調台灣一直以來都對烏克蘭進行大力支持。

拉巴斯還表示，烏克蘭應該與台灣建立必要的正式關係。他說：「有許多台灣志工前往烏克蘭，為其戰鬥甚至犧牲，但是官方關係仍然沒有建立。」

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