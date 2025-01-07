悲劇！好市多悄撤「免費磨豆機」原因曝　會員哀嘆：福利沒了

▲ 美國好市多門市公告，未來不再提供磨豆機。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳宛貞／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）結帳區外通常設有咖啡磨豆機，讓購買整袋咖啡豆的會員現場磨完再回家， 對於沒有預算購買磨豆機的顧客來說十分方便，近期卻有部分門市因濫用情形撤下這些機器，令顧客哀嘆「福利沒了」、「這是悲劇」。

綜合《美國太陽報》等外媒，好的磨豆機一台可能要價數百至數千美元，因此這項福利一直廣受好市多會員喜愛，但近幾周來有不少顧客在網路論壇回報，部分門市正悄悄撤下磨豆機，還有門市張貼公告宣布，未來將不再提供此服務。

一名網友上周在Reddit發文寫道，「我不知道發生什麼事……但我們失去磨豆機福利了」，附上的照片可見原先放置磨豆機的桌面空空如也，僅留下一張公告寫著「將不再提供磨豆機」；另一名顧客也上傳好市多公告「會員注意，磨豆機未來不再提供」的照片，好奇詢問網友，「發生什麼事讓他們撤除磨豆機？」

2篇貼文下方網友哀號不斷，「這是好市多的悲劇」。一名好市多員工則出面說明，這些磨豆機每台要價數千美元，但經常有顧客違反使用規則導致機器受損，「每周至少壞一次」，還有網友稱曾目睹有人將巧克力豆、狗飼料、熱狗、堅果甚至是剪刀丟進磨豆機。

網友對此紛紛批評，部分消費者對公共財產缺乏基本尊重，影響其他會員福利。但也有網友忍不住失望，「我不會再買他們的咖啡豆了，雖然價格不錯，但在家要磨這麼多豆子太花時間」、「可以一次磨完2.5磅咖啡豆真的很方便的說」。