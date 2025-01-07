美國流感肆虐！好市多「1款感冒藥」疑異物汙染　宣布召回

▲美國好市多宣布召回自有品牌中的其中一款感冒藥。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國南加州目前正值流感等呼吸道疾病高發季節，藥品需求量大增，但好市多（Costco）販售的一款感冒藥進入宣布下架並召回，原因是可能遭外部物質汙染。

根據abc報導，這款由好市多販售的日夜雙效藥品「Kirkland Signature 重感冒與流感加充血緩解膠囊」（Kirkland Signature Severe Cold & Flu Plus Congestion caplets）在2日宣布全面召回。

▲好市多販售的Kirkland Signature 重感冒與流感加充血緩解膠囊。（圖／翻攝自 LNK International Inc）



Kirkland Signature系列是好市多自有品牌，而好市多在公告中指出，這些產品存在潛在外來物質污染問題，出於高度謹慎考慮，位於紐約的藥品製造商LNK International Inc宣布召回特定批號產品。

召回的藥品於2024年10月30日至11月30日期間，分別在美國中西部及東南部的好市多門市銷售；該產品的商品編號為1729556，並在藥盒側面標示有批號 P140082。

這次藥品召回正值美國流感季節疫情升溫之際。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，截至2024年12月28日當週，全國有超過500萬人已感染流感，導致6.3萬人住院、2700人死亡；目前病例數仍呈現上升趨勢，增幅約為18％。